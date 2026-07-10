Yatırımcıyı bezdiren çalkantıda son perde: BIST 100 yerinde saydı
Borsa İstanbul, yatırımcıyı bezdiren satış baskılı ve çalkantılı haftanın son işlem gününe cılız bir adımla başladı. Çarşamba günkü büyük çöküşün ardından haftalık kaybı yüzde 2'yi aşan BIST 100 endeksi yeni güne yerinde sayarak girdi.
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Borsa İstanbul, yatırımcıları bezdiren çalkantılı ve satış baskılı haftanın son işlem gününe geldi. Çarşamba günü yaşanan büyük çöküşün ardından toparlanmakta zorlanan BIST 100 endeksi, perşembe gününü de kayıpla kapatmıştı. Perşembe günü %0,60 değer kaybederek 84,52 puan eksilen endeks, günü 14.105,44 puandan tamamladı. Haftalık kayıp oranı yüzde 2,17'ye ulaştı.
Haftanın son işlem gününe ise BIST 100 endeksi yerinde sayarak, sembolik bir yükselişle başladı. İlk açılışta sadece %0,027 oranında değer kazanan endeks, 3,77 puanlık sınırlı bir artışla 14.109,21 puandan güne merhaba dedi. Açılıştaki bu cılız ve sembolik artışın ardından günün devamında satışların yeniden ağırlık kazanabilir ve düşüş trendi sürebilir.
10 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.256
|Günlük değişim
|%1.07
|Gün içi düşük
|14.093
|Gün içi yüksek
|14.287
|Önceki kapanış
|14.105
|Saat
|10:43
10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|GOLDA
|12,24
|%9,97
|SANEL
|88,90
|%9,96
|ISVEA
|22,98
|%9,95
|ATSYH
|117,40
|%9,93
|KONTR
|5,38
|%9,13
10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|SVGYO
|13,86
|%-9,94
|INFO
|7,01
|%-8,25
|EMPAE
|69,30
|%-5,71
|DOGUB
|76,40
|%-3,84
|ANELE
|93,25
|%-3,37
10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|BETAE
|80,90
|110.589.005,60
|LIDER
|93,20
|49.689.207,20
|ASELS
|359,00
|48.107.077,00
|TRALT
|53,75
|32.928.647,50
|SASA
|2,26
|28.919.852,70
10 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
10 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
10 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,98₺
|46,99₺
|%0.13
|10:42
|Euro (EUR)
|53,79₺
|53,79₺
|%0.26
|10:43
|Sterlin (GBP)
|63,13₺
|63,14₺
|%0.22
|10:42
10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.90
|Motorin
|69.88
|LPG
|31.19
10 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi