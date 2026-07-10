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Halk TV Ekonomi Yatırımcıyı bezdiren çalkantıda son perde: BIST 100 yerinde saydı

Yatırımcıyı bezdiren çalkantıda son perde: BIST 100 yerinde saydı

Borsa İstanbul, yatırımcıyı bezdiren satış baskılı ve çalkantılı haftanın son işlem gününe cılız bir adımla başladı. Çarşamba günkü büyük çöküşün ardından haftalık kaybı yüzde 2'yi aşan BIST 100 endeksi yeni güne yerinde sayarak girdi.

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Yatırımcıyı bezdiren çalkantıda son perde: BIST 100 yerinde saydı

Borsa İstanbul, yatırımcıları bezdiren çalkantılı ve satış baskılı haftanın son işlem gününe geldi. Çarşamba günü yaşanan büyük çöküşün ardından toparlanmakta zorlanan BIST 100 endeksi, perşembe gününü de kayıpla kapatmıştı. Perşembe günü %0,60 değer kaybederek 84,52 puan eksilen endeks, günü 14.105,44 puandan tamamladı. Haftalık kayıp oranı yüzde 2,17'ye ulaştı.

Haftanın son işlem gününe ise BIST 100 endeksi yerinde sayarak, sembolik bir yükselişle başladı. İlk açılışta sadece %0,027 oranında değer kazanan endeks, 3,77 puanlık sınırlı bir artışla 14.109,21 puandan güne merhaba dedi. Açılıştaki bu cılız ve sembolik artışın ardından günün devamında satışların yeniden ağırlık kazanabilir ve düşüş trendi sürebilir.

10 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.256
Günlük değişim %1.07
Gün içi düşük 14.093
Gün içi yüksek 14.287
Önceki kapanış 14.105
Saat 10:43

10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
GOLDA 12,24 %9,97
SANEL 88,90 %9,96
ISVEA 22,98 %9,95
ATSYH 117,40 %9,93
KONTR 5,38 %9,13

10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SVGYO 13,86 %-9,94
INFO 7,01 %-8,25
EMPAE 69,30 %-5,71
DOGUB 76,40 %-3,84
ANELE 93,25 %-3,37

10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
BETAE 80,90 110.589.005,60
LIDER 93,20 49.689.207,20
ASELS 359,00 48.107.077,00
TRALT 53,75 32.928.647,50
SASA 2,26 28.919.852,70

10 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.224,69₺
Satış 6.230,73₺
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10 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,60₺
Satış 90,63₺
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10 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,98₺ 46,99₺ %0.13 10:42
Euro (EUR) 53,79₺ 53,79₺ %0.26 10:43
Sterlin (GBP) 63,13₺ 63,14₺ %0.22 10:42
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10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19
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10 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.931$
Değişim %0,90
Bitcoin yükseldi ama tehlike geçmedi: Piyasaları sallayacak o tasarı haftaya geliyorBitcoin yükseldi ama tehlike geçmedi: Piyasaları sallayacak o tasarı haftaya geliyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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