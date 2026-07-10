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Halk TV Ekonomi Yatırımcıların gözü gümüşte: Altınla yolları ayırdı!

Yatırımcıların gözü gümüşte: Altınla yolları ayırdı!

ABD-İran geriliminin gölgesinde kalan değerli metallerde yollar ayrıldı. Güne yükselişle başlayan gümüş, küresel piyasalarda 60 dolar sınırına tutunurken yurt içinde ise yeniden 91 lira seviyesine kadar tırmandı.

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Yatırımcıların gözü gümüşte: Altınla yolları ayırdı!
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ABD ve İran arasında karşılıklı askeri misillemelerle tırmanan Orta Doğu'daki savaş atmosferi küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve faiz endişelerini canlı tutmaya devam ediyor. Bu jeopolitik risklerin gölgesinde, değerli metallerde bugün ayrışma yaşandı. Bugün sabah saatlerinde gümüş fiyatları anlık olarak altın ile yollarını ayırdı ve yönünü yukarı çevirerek günlük bazda yükselişle seyretmeye başladı.

Bu yukarı yönlü hareketle birlikte yurt içi piyasalarda gram gümüş yeniden kritik 91 TL sınırına kadar tırmandı. Küresel piyasalarda ise satış baskısından sıyrılmaya çalışan ons gümüş, alıcıların desteğiyle tam 60 dolar sınırında işlem görüyor.

10 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 91,27₺ 91,30₺ %0.97 07:41
Ons Gümüş $ 60,45$ 60,47$ %0.77 07:41

10 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,27₺
Satış 91,30₺

10 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,45$
Satış 60,47$

10 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.224,69₺
Satış 6.230,73₺
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10 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,96₺ 46,97₺ %0.09 07:41
Euro (EUR) 53,78₺ 53,82₺ %0.28 07:41
Sterlin (GBP) 63,12₺ 63,17₺ %0.23 07:41
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10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19

10 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.105
Değişim %0,00

10 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.066$
Değişim %1,12
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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