Yatırımcıların gözü gümüşte: Altınla yolları ayırdı!

ABD ve İran arasında karşılıklı askeri misillemelerle tırmanan Orta Doğu'daki savaş atmosferi küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve faiz endişelerini canlı tutmaya devam ediyor. Bu jeopolitik risklerin gölgesinde, değerli metallerde bugün ayrışma yaşandı. Bugün sabah saatlerinde gümüş fiyatları anlık olarak altın ile yollarını ayırdı ve yönünü yukarı çevirerek günlük bazda yükselişle seyretmeye başladı.

Bu yukarı yönlü hareketle birlikte yurt içi piyasalarda gram gümüş yeniden kritik 91 TL sınırına kadar tırmandı. Küresel piyasalarda ise satış baskısından sıyrılmaya çalışan ons gümüş, alıcıların desteğiyle tam 60 dolar sınırında işlem görüyor.

10 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

10 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

10 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

10 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

10 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.90 Motorin 69.88 LPG 31.19

10 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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