Ne demek istediniz neyi kurdunuz? İçişleri Bakanı'nın genelgesinde 'kurucu' vurgusu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'nı "Neyden kurtulduk" diyerek müfredattan çıkardıklarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine ilişkin genelgede yer alan "kurucu dönüm noktası" ifadesi dikkat çekti.

İÇİŞLERİ BAKANI'NIN GENELGESİNDE 'KURUCU' VURGUSU!

Resmi yazıda, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinin "devlet ve millet bütünleşmesini en üst düzeyde tahkim ederek dünya demokrasi tarihine kurucu ve sarsılmaz bir dönüm noktası olarak kazındığı" belirtildi.

Gazeteci Fatih Ergin'in Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan haberine göre, genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"Tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden Türk milletinin bu eşsiz kenetlenmesi, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi olarak kalmamış; devlet ve millet bütünleşmesini en üst düzeyde tahkim ederek dünya demokrasi tarihine kurucu ve sarsılmaz bir dönüm noktası olarak kazınmıştır."

NE DEMEK İSTEDİNİZ, NEYİ KURDUNUZ?

Resmi yazıda kullanılan "kurucu dönüm noktası" ifadesinin, iktidarın yeni bir tarih anlatısı oluşturduğunu yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdiğini ifade eden Ergin, Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl kurucu iradesini ve başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere tarihsel temellerini paranteze alma ve gölgeleme riski taşıdığını vurguladı.

Anayasal düzenin korunması için darbe girişimine karşı harekete geçen vatandaşların demokratik bir savunma refleksi gösterdiğini hatırlatan Ergin, 15 Temmuz’a kurucu misyon yüklenmesinin devletin resmi dilindeki kurucu hafızanın bilinçli bir biçimde aşındırıldığını ifade etti.