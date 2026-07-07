"15 Temmuz" adını kullanan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 16 tutuklama

Diyarbakır merkezli 6 ilde, "15 Temmuz" adını kullanan dernek, federasyon ve konfederasyonlar üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı tutuklandı. MASAK'ın incelemesinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.

MASAK tarafından yürütülen mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar liralık para hareketliliği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin; vatandaşlara kamu kurumlarında işe yerleştirme, TOKİ'den kura dışı konut sağlama, silah ruhsatı çıkarma, trafik cezalarını sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmî işlemleri yaptırma vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve MASAK, Diyarbakır merkezli Adana, Ankara, Aksaray, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "15 Temmuz" ismini kullanarak oluşturdukları dernek, federasyon ve konfederasyon yapılanmaları üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

27 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlıkları devam ederken, elde edilen dijital deliller ve mali inceleme raporları dosyaya eklendi. Yetkililer, vatandaşların kamu kurumlarının adını kullanarak menfaat sağlayan kişi ve yapılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.