Bitcoin yükseldi ama tehlike geçmedi: Piyasaları sallayacak o tasarı haftaya geliyor

Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin ardından sert düşüşler yaşayan kripto para piyasası, son 24 saatte yönünü yeniden yukarı çevirdi. En dip seviyelerden gelen alımlarla birlikte %3'ün üzerinde değer kazanan Bitcoin, 64 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.

Lider paranın bu hamlesiyle küresel kripto para piyasasının toplam değeri de %2,4 artarak nefes aldı. Analistler bu yükselişi kalıcı bir geri dönüşten ziyade, sert düşüş sonrası bir toparlanma çabası olarak yorumluyor.

Piyasadaki bu toparlanmaya paralel olarak kurumsal alanda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel para transfer sistemi Swift, 17 büyük uluslararası bankayla birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ödeme imkanı sunacak blokzincir tabanlı yeni bir sistemin denemelerine başladı.

Diğer yandan, piyasaya sürülen yeni yapay zeka modellerinin kripto uygulamalarına entegrasyonu hızlanırken, önümüzdeki hafta ABD'de dijital varlıklara yasal netlik kazandıracak yeni bir yasa tasarısının açıklanması bekleniyor.

10 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim DeXe (DEXE) 34,61 $ +%19,82 Morpho (MORPHO) 2,27 $ +%10,47 Arbitrum (ARB) 0,09244 $ +%8,06

10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim ether.fi (ETHFI) 0,3967 $ -%4,05 币安人生 (币安人生) 0,6809 $ -%3,71 Aerodrome Finance (AERO) 0,5176 $ -%3,66

10 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

10 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

10 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.90 Motorin 69.88 LPG 31.19

10 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ