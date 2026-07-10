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Halk TV Ekonomi Bitcoin yükseldi ama tehlike geçmedi: Piyasaları sallayacak o tasarı haftaya geliyor

Bitcoin yükseldi ama tehlike geçmedi: Piyasaları sallayacak o tasarı haftaya geliyor

Orta Doğu'daki askeri gerilimin ardından çakılan kripto para piyasası yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dipten gelen alımlarla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanan Bitcoin 64 bin dolar sınırına dayanarak nefes aldı.

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Bitcoin yükseldi ama tehlike geçmedi: Piyasaları sallayacak o tasarı haftaya geliyor
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Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin ardından sert düşüşler yaşayan kripto para piyasası, son 24 saatte yönünü yeniden yukarı çevirdi. En dip seviyelerden gelen alımlarla birlikte %3'ün üzerinde değer kazanan Bitcoin, 64 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.

Lider paranın bu hamlesiyle küresel kripto para piyasasının toplam değeri de %2,4 artarak nefes aldı. Analistler bu yükselişi kalıcı bir geri dönüşten ziyade, sert düşüş sonrası bir toparlanma çabası olarak yorumluyor.

Piyasadaki bu toparlanmaya paralel olarak kurumsal alanda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel para transfer sistemi Swift, 17 büyük uluslararası bankayla birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ödeme imkanı sunacak blokzincir tabanlı yeni bir sistemin denemelerine başladı.

Diğer yandan, piyasaya sürülen yeni yapay zeka modellerinin kripto uygulamalarına entegrasyonu hızlanırken, önümüzdeki hafta ABD'de dijital varlıklara yasal netlik kazandıracak yeni bir yasa tasarısının açıklanması bekleniyor.

10 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 63.920$ %0.87 62.934$ 64.200$ -
Ethereum (ETH) 1.772$ %1.24 1.738$ 1.780$ -

10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
DeXe (DEXE) 34,61 $ +%19,82
Morpho (MORPHO) 2,27 $ +%10,47
Arbitrum (ARB) 0,09244 $ +%8,06

10 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
ether.fi (ETHFI) 0,3967 $ -%4,05
币安人生 (币安人生) 0,6809 $ -%3,71
Aerodrome Finance (AERO) 0,5176 $ -%3,66

10 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.224,69₺
Satış 6.230,73₺
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10 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,46₺
Satış 90,48₺
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10 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,98₺ 46,99₺ %0.13 10:47
Euro (EUR) 53,78₺ 53,78₺ %0.24 10:47
Sterlin (GBP) 63,12₺ 63,13₺ %0.21 10:47
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10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19
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10 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.263
Değişim %1,12
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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