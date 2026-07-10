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Bitcoin yükseldi ama tehlike geçmedi: Piyasaları sallayacak o tasarı haftaya geliyor
Orta Doğu'daki askeri gerilimin ardından çakılan kripto para piyasası yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dipten gelen alımlarla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanan Bitcoin 64 bin dolar sınırına dayanarak nefes aldı.
Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin ardından sert düşüşler yaşayan kripto para piyasası, son 24 saatte yönünü yeniden yukarı çevirdi. En dip seviyelerden gelen alımlarla birlikte %3'ün üzerinde değer kazanan Bitcoin, 64 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.
Lider paranın bu hamlesiyle küresel kripto para piyasasının toplam değeri de %2,4 artarak nefes aldı. Analistler bu yükselişi kalıcı bir geri dönüşten ziyade, sert düşüş sonrası bir toparlanma çabası olarak yorumluyor.
Piyasadaki bu toparlanmaya paralel olarak kurumsal alanda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel para transfer sistemi Swift, 17 büyük uluslararası bankayla birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ödeme imkanı sunacak blokzincir tabanlı yeni bir sistemin denemelerine başladı.
Diğer yandan, piyasaya sürülen yeni yapay zeka modellerinin kripto uygulamalarına entegrasyonu hızlanırken, önümüzdeki hafta ABD'de dijital varlıklara yasal netlik kazandıracak yeni bir yasa tasarısının açıklanması bekleniyor.