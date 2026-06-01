Kripto piyasasında büyük çöküş devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum son bir haftadır devam eden düşüş trendini sürdürüyor. Bitcoin son 24 saatin dibini görerek 73 bin 124,93 doalra kadar geriledi. 2 bin dolar eşiğinde dans eden Ethereum ise bin 985,90 dolara kadar düştü.

1 HAZİRAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Toplam piyasa değeri: 2,48 trilyon $

24s toplam hacim: $65,21 milyar $

1 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $73.124,93 %-1,07 $73.144,17 $74.058,52 19,74 milyar $ Ethereum (ETH) $1.985,90 %-2,04 $1.986,40 $2.027,67 11,77 milyar $

1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Humanity (H) 0,6529 $ +%66,13 币安人生 (币安人生) 0,6677 $ +%33,54 Worldcoin (WLD) 0,3826 $ +%11,99 Stellar (XLM) 0,2670 $ +%11,44 Venice Token (VVV) 19,57 $ +%9,20

1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % edgeX (EDGE) 1,24 $ -%9,15 Morpho (MORPHO) 2,00 $ -%7,61 Aster (ASTER) 0,7094 $ -%6,04 Tezos (XTZ) 0,3162 $ -%5,74 Algorand (ALGO) 0,1212 $ -%5,51

1 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.670,38 TL

Gram altın satış: 6.671,15 TL

1 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,49 TL

Gram gümüş satış: 111,61 TL

1 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8961 TL

Dolar satış: 45,9408 TL

Euro alış: 53,4894 TL

Euro satış: 53,5417 TL

Sterlin alış: 61,4496 TL

Sterlin satış: 61,7576 TL

1 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64.32 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67.05 TL/LT

LPG (otogaz): 33.89 TL/LT

1 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

1 Haziran 2026 BIST 100 verileri