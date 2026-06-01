Kripto piyasasında büyük çöküş: Bitcoin ve Ethereum dibe vuruyor

Kripto piyasasında satış baskısı sürüyor. Bitcoin son 24 saatte 73 bin 124 dolara kadar gerilerken Ethereum 2 bin dolar eşiğini aşağı kırdı ve bin 985 dolara indi.

Kripto piyasasında büyük çöküş devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum son bir haftadır devam eden düşüş trendini sürdürüyor. Bitcoin son 24 saatin dibini görerek 73 bin 124,93 doalra kadar geriledi. 2 bin dolar eşiğinde dans eden Ethereum ise bin 985,90 dolara kadar düştü.

1 HAZİRAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Bitcoin
Değer 73.381$
Değişim %-0,47
Ethereum
Değer 1.995$
Değişim %-0,57
  • Toplam piyasa değeri: 2,48 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $65,21 milyar $

1 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $73.124,93 %-1,07 $73.144,17 $74.058,52 19,74 milyar $
Ethereum (ETH) $1.985,90 %-2,04 $1.986,40 $2.027,67 11,77 milyar $

1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Humanity (H) 0,6529 $ +%66,13
币安人生 (币安人生) 0,6677 $ +%33,54
Worldcoin (WLD) 0,3826 $ +%11,99
Stellar (XLM) 0,2670 $ +%11,44
Venice Token (VVV) 19,57 $ +%9,20

1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
edgeX (EDGE) 1,24 $ -%9,15
Morpho (MORPHO) 2,00 $ -%7,61
Aster (ASTER) 0,7094 $ -%6,04
Tezos (XTZ) 0,3162 $ -%5,74
Algorand (ALGO) 0,1212 $ -%5,51
1 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.670,38 TL

Gram altın satış: 6.671,15 TL

1 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,49 TL

Gram gümüş satış: 111,61 TL

1 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8961 TL

Dolar satış: 45,9408 TL

Euro alış: 53,4894 TL

Euro satış: 53,5417 TL

Sterlin alış: 61,4496 TL

Sterlin satış: 61,7576 TL

1 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64.32 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67.05 TL/LT

LPG (otogaz): 33.89 TL/LT

1 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

