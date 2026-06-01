1 Haziran sabahı döviz kurları Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası dizginlenmek için milyarlar harcanan dolar kuru 46 TL'nin altında kalması için baskılanmaya devam ediyor. Savaş başlangıcında 43,8390 TL olan dolar kuru bugün 45,9408 TL'den işlem görüyor.

ABD ve İran'ın ateşkes şartlarında bir anlaşmaya varamaması ise 98,80 puana kadar düşen dolar endeksini tekrar 99 puana taşıdı. Dolar karşısında değer kayeden euro, geçen hafta TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırarak 53,6331 TL'yi gördükten sonra bugün ise 53,5417 TL'den işlem görüyor. Sterlin de geçen haftaki 61,9822 TL'lik rekorundan sonra 61,7576 TL değerinden işlem görüyor.

1 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 45,8961 45,9408 %0,25 07:23 Euro (EUR) 53,4894 53,5417 %0,12 07:23 Sterlin (GBP) 61,4496 61,7576 %0,25 07:08

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 29 Mayıs 2026 1 Haziran 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,8714 TL 45,9408 TL +0,0694 TL Euro (EUR) (satış) 53,5254 TL 53,5417 TL +0,0163 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,8941 TL 61,7576 TL -0,1365 TL

1 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.670,38 TL

Gram altın satış: 6.671,15 TL

1 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,49 TL

Gram gümüş satış: 111,61 TL

1 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64.32 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67.05 TL/LT

LPG (otogaz): 33.89 TL/LT

1 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

1 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

