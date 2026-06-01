Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim bugün henüz tabelalara yansımadı. Sektör kaynaklarına göre bugün benzine 5 TL 50 kuruş, motorine ise 7 TL 25 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. 27 Mayıs'ta yapılan son benzin indiriminden beri fiyatlar sabit kaldı, günün ilerleyen saatlerinde değişmesi bekleniyor.

Eşel mobil sistemi ile tabelaya yansıyacak indirim miktarı benzin için 1 TL 38 kuruş, motorin içinse 1 TL 81 kuruş olacak.

Petrol fiyatları ise ABD ve İran arasındaki süreçten etkilenmeye devam ediyor. Ateşkeste anlaşmanın son noktasına gelindiği haberleri ile bayramın üçüncü günü 93 dolara kadar gerileyen brent petrol, son dakikada şartların değişmesi ile tekrar yükseldi, an itibarıyla 96 dolardan işlem görüyor.

1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64.32 TL Motorin 67.05 TL LPG 33.89 TL

1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64.18 TL Motorin 66.91 TL LPG 33.29 TL

1 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 65.29 TL Motorin 68.16 TL LPG 33.87 TL

1 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 65.57 TL Motorin 68.43 TL LPG 33.69 TL

1 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 64.32 TL

İstanbul Anadolu: 64.18 TL

Ankara: 65.29 TL

İzmir: 65.57 TL

1 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 67.05 TL

İstanbul Anadolu: 66.91 TL

Ankara: 68.16 TL

İzmir: 68.43 TL

1 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 33.89 TL

İstanbul Anadolu: 33.29 TL

Ankara: 33.87 TL

İzmir: 33.69 TL

1 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.670,38 TL

Gram altın satış: 6.671,15 TL

1 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,49 TL

Gram gümüş satış: 111,61 TL

1 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8961 TL

Dolar satış: 45,9408 TL

Euro alış: 53,4894 TL

Euro satış: 53,5417 TL

Sterlin alış: 61,4496 TL

Sterlin satış: 61,7576 TL

1 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

1 Haziran 2026 BIST 100 verileri

1 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI