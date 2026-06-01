Haziran'ın ilk sabahı sürücüler indirimi bekliyor
Haziran'ın ilk sabahı pompalara beklenen indirim henüz yansımadı. Sektör kaynaklarına göre benzine 5,50 TL, motorine 7,25 TL indirim gelmesi bekleniyor; ancak eşel mobil sistemiyle tabelaya yansıyacak fark benzinde 1,38 TL, motorinde 1,81 TL olacak.
Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim bugün henüz tabelalara yansımadı. Sektör kaynaklarına göre bugün benzine 5 TL 50 kuruş, motorine ise 7 TL 25 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. 27 Mayıs'ta yapılan son benzin indiriminden beri fiyatlar sabit kaldı, günün ilerleyen saatlerinde değişmesi bekleniyor.
Eşel mobil sistemi ile tabelaya yansıyacak indirim miktarı benzin için 1 TL 38 kuruş, motorin içinse 1 TL 81 kuruş olacak.
Petrol fiyatları ise ABD ve İran arasındaki süreçten etkilenmeye devam ediyor. Ateşkeste anlaşmanın son noktasına gelindiği haberleri ile bayramın üçüncü günü 93 dolara kadar gerileyen brent petrol, son dakikada şartların değişmesi ile tekrar yükseldi, an itibarıyla 96 dolardan işlem görüyor.
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64.32 TL
|Motorin
|67.05 TL
|LPG
|33.89 TL
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64.18 TL
|Motorin
|66.91 TL
|LPG
|33.29 TL
1 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65.29 TL
|Motorin
|68.16 TL
|LPG
|33.87 TL
1 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65.57 TL
|Motorin
|68.43 TL
|LPG
|33.69 TL
1 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.670,38 TL
Gram altın satış: 6.671,15 TL
1 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 111,49 TL
Gram gümüş satış: 111,61 TL
1 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,8961 TL
Dolar satış: 45,9408 TL
Euro alış: 53,4894 TL
Euro satış: 53,5417 TL
Sterlin alış: 61,4496 TL
Sterlin satış: 61,7576 TL
1 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
