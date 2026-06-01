Mayıs ayının son işlem gününü büyük bir kayıpla kapatan Borsa İstanbul, haziranın ilk gününe yükselişle başladı. Yüzde 0,44 artış gösteren endeks 59,72 puan yükselerek açılışı 13 bin 722,47 puandan yaptı.

Borsa İstanbul için mayıs ayı zorlu geçmişti. Bist 100 endeksi bir ay içinde hem tüm zamanların zirvesini görmüş, hem de büyük bir kayıp yaşamıştı. Endeks mayıs ayının son işlem günü olan 26 Mayıs Kurban Bayramı arifesinde yarım günlük seansta yüzde 1,64 değer kaybı ile 228,16 puan gerileyerek kapanışı 13 bin 662,75 puandan yaptı. Son bir ayda endeksin değer kaybı yüzde 4,73 olarak ölçüldü.

1 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL SON

1 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (açılış) 13.722,47 Değişim %0,44 (+59,72) Önceki kapanış 13.662,75 İşlem hacmi 74.021.849 TL Saat 09:55

1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % HRKET 96,50 +9,97 BRKO 12,15 +9,95 EKDMR 65,80 +9,94 BRSAN 537,50 +9,92 CUSAN 26,68 +8,02

1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % ISKPL 12,20 -4,69 SEYKM 5,31 -4,67 TERA 201,00 -4,33 EUKYO 9,01 -3,84 PASEU 112,00 -3,28

1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) ASELS 385,00 487,15 milyon EKDMR 65,80 240,83 milyon TCELL 102,00 161,97 milyon THYAO 298,50 151,55 milyon TUPRS 236,20 149,55 milyon

1 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.670,38 TL

Gram altın satış: 6.671,15 TL

1 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,49 TL

Gram gümüş satış: 111,61 TL

1 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8961 TL

Dolar satış: 45,9408 TL

Euro alış: 53,4894 TL

Euro satış: 53,5417 TL

Sterlin alış: 61,4496 TL

Sterlin satış: 61,7576 TL

1 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64.32 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67.05 TL/LT

LPG (otogaz): 33.89 TL/LT

1 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI