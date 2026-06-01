Borsa İstanbul zorlu mayısı geride bıraktı, hazirana yükselişle girdi
Mayıs ayının son işlem gününü büyük bir kayıpla kapatan Borsa İstanbul, haziranın ilk gününe yükselişle başladı. Yüzde 0,44 artış gösteren endeks 59,72 puan yükselerek açılışı 13 bin 722,47 puandan yaptı.
Borsa İstanbul için mayıs ayı zorlu geçmişti. Bist 100 endeksi bir ay içinde hem tüm zamanların zirvesini görmüş, hem de büyük bir kayıp yaşamıştı. Endeks mayıs ayının son işlem günü olan 26 Mayıs Kurban Bayramı arifesinde yarım günlük seansta yüzde 1,64 değer kaybı ile 228,16 puan gerileyerek kapanışı 13 bin 662,75 puandan yaptı. Son bir ayda endeksin değer kaybı yüzde 4,73 olarak ölçüldü.
1 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|13.722,47
|Değişim
|%0,44 (+59,72)
|Önceki kapanış
|13.662,75
|İşlem hacmi
|74.021.849 TL
|Saat
|09:55
1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|HRKET
|96,50
|+9,97
|BRKO
|12,15
|+9,95
|EKDMR
|65,80
|+9,94
|BRSAN
|537,50
|+9,92
|CUSAN
|26,68
|+8,02
1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ISKPL
|12,20
|-4,69
|SEYKM
|5,31
|-4,67
|TERA
|201,00
|-4,33
|EUKYO
|9,01
|-3,84
|PASEU
|112,00
|-3,28
1 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|ASELS
|385,00
|487,15 milyon
|EKDMR
|65,80
|240,83 milyon
|TCELL
|102,00
|161,97 milyon
|THYAO
|298,50
|151,55 milyon
|TUPRS
|236,20
|149,55 milyon
1 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.670,38 TL
Gram altın satış: 6.671,15 TL
1 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 111,49 TL
Gram gümüş satış: 111,61 TL
1 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,8961 TL
Dolar satış: 45,9408 TL
Euro alış: 53,4894 TL
Euro satış: 53,5417 TL
Sterlin alış: 61,4496 TL
Sterlin satış: 61,7576 TL
1 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64.32 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67.05 TL/LT
LPG (otogaz): 33.89 TL/LT