Dışişleri'nden Avrupa Konseyi kararına tepki: Sözleşme sistemi siyasallaştırılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin toplantısının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Keçeli'nin aktardığına göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2001 tarihli IV. Rum kararında yer alan "yerlerinden edilmiş kişilerin mülkiyet hakları" başlığı, 9-11 Haziran 2026 tarihlerinde Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin 1563'üncü insan hakları toplantısında yeniden ele alındı.

Avrupa Konseyi Sekretaryası'nın 2022 yılından bu yana söz konusu başlığa ilişkin icra denetiminin sonlandırılmasını tavsiye ettiğini hatırlatan Keçeli, buna rağmen dosyanın kapatılmasının bu toplantıda da mümkün olmadığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, AİHM'in 2014 tarihli tazminat kararında mülkiyet konusundaki ifadelerin yorumlanmasına yönelik bir çalışma hazırlanması için Avrupa Konseyi Sekretaryası'nın görevlendirildiğini belirten Keçeli, bunun yalnızca kararların uygulanmasının yorum farklılıkları nedeniyle mümkün olmadığı istisnai durumlarda başvurulan bir prosedür olduğunu vurguladı.

Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2001 tarihli IV. Rum kararının 'yerlerinden edilmiş kişilerin mülkiyet hakları' başlığı 9-11 Haziran 2026 tarihlerinde Strazburg’da düzenlenen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu 1563. toplantısında tekrar görüşülmüştür. Avrupa Konseyi Sekretaryası'nın 2022 yılından bu yana icra denetiminin sonlandırılmasını tavsiye ettiği söz konusu başlığın kapatılması bu defa da mümkün olamamıştır. Anılan toplantıda ayrıca, ancak bir AİHM kararının icrasının yorum farklılıkları sebebiyle mümkün olmadığı hallerde başvurulmak üzere tasarlanmış istisnai bir prosedür doğrultusunda, Avrupa Konseyi Sekretaryası, AİHM'in 2014 tarihli tazminat kararındaki mülkiyete ilişkin ifadelerin yorumlanmasına yönelik taslak bir çalışma hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Delegeler Komitesi çalışmalarının tarihinde örneği görülmemiş bu gelişmeler, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemini kendi emellerine hizmet edecek şekilde siyasileştirme çabalarının sonucudur. Kıbrıs Rum tarafı, Sözleşme sisteminin etkin işleyişini engelleme yolunu seçmiş; aynı zamanda Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda samimiyetsiz olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi saiklerle aşındırılmasından derin endişe duymaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bilistişare konu yakından takip edilmeye devam edilecektir."