Son Dakika | MSB'den çok sert KKTC açıklaması! "TSK en sert cevabı verme kararlığındadır"

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan askeri anlaşmaya karşı "en sert cevabı verme" uyarısında bulundu. Yunan basınının "Türk savaş uçakları Avrupalı bakanları taciz etti" iddialarını yalanlayan Bakanlık, 7 Haziran'daki hava sahası ihlalleri üzerine F-16'ların acil koduyla havalandığı gerçeğini ise doğruladı. Akdeniz'de askeri tansiyon yükselirken, MSB'nin Orta Doğu'daki İsrail-ABD-İran savaşı için taraflara "diplomasi" çağrısı yapması dikkat çekti.

FRANSA VE KIBRIS RUM KESİMİ'NE 'EN SERT CEVAP' UYARISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu ilan etti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz’de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz.

Kıbrıs’ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada’daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır.

Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada’nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.

Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır."

'AVRUPALI BAKANLARA TACİZ' İDDİASINA YANIT: F-16'LAR İHLAL ÜZERİNE HAVALANDI

Yunan basınında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği" yönündeki iddialar da MSB'nin gündemindeydi. Bakanlık, bu iddiaların organize ve bilinçli provokatif eylemler olduğunu belirterek gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık, Yunanistan ve GKRY'nin, KKTC'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman KKTC hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı.

MSB, gerilime neden olan 7 Haziran 2026 tarihindeki hareketliliğin detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. Verilen bilgiye göre; Yunanistan-GKRY rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal etmesi üzerine, KKTC’de konuşlu Alarm Reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırıldı.

Açıklamada uçakların KKTC hava sahası üzerinde görev yaptığı, GKRY hava sahasını ihlal etmediği ve bahsi geçen trafiklere tacizde bulunulmadığı aktarıldı. MSB, bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ile açıklamaların kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

İRAN-ABD/İSRAİL SAVAŞINDA DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Bilgilendirme toplantısında, İsrail ve ABD tarafından İran’a yapılan saldırılarla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalara da değinildi. MSB, bu çatışmaların küresel ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirtti.

Bakanlık, çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini ve çatışmaların hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını vurgulayan MSB, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduklarını yineledi.