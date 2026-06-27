Tünele giren ayıya otomobil çarptı! Film gibi operasyon başladı

Karabük'te yaşanan sıra dışı olay, hem sürücülere hem de kurtarma ekiplerine zor anlar yaşattı. Eskipazar yönüne ilerleyen bir otomobilin tünel girişinde aniden önüne çıkan ayıya çarpmasıyla başlayan olaylar, saatler süren kurtarma operasyonuna dönüştü.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolundaki Cildikısık Tüneli girişinde meydana geldi. Nurettin Kurada yönetimindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, karanlık tünel girişinde aniden yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı, olay yerinden uzaklaşmak yerine sürünerek tünelin içine girdi ve yaklaşık orta noktaya kadar ilerledi.

SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ayının tünel içerisinde bulunması nedeniyle olası ikinci bir kazanın önüne geçmek isteyen ekipler, yolu tamamen kapatmak yerine sürücüleri kontrollü şekilde bölgeden geçirerek dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayıyı güvenli şekilde yakalayabilmek için uyuşturucu iğnelerle müdahaleye başladı. Ancak yaralı olmasına rağmen uzun süre etkisini kaybetmeyen ayı, yapılan müdahalelere rağmen bayıltılamadı.

DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Bu sırada trafiğe kapatılan tünelden çıkmaya çalışan ayı, zaman zaman kendisine yaklaşan ekiplere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin aracına doğru yönelerek saldırgan tavırlar sergiledi. Güvenlik önlemleri artırılırken ekipler, hem vatandaşların hem de yaralı hayvanın zarar görmemesi için büyük çaba harcadı.

Yaşanan hareketlilik sırasında tünelden çıkmayı başaran ayı, karşı şeride geçtikten sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Düşmesine rağmen bir süre daha hareket etmeyi sürdüren ayı, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda dere yatağında uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bayıltıldı.

Bayıltılan ayının bulunduğu noktanın ulaşımı güç olması nedeniyle yeni bir kurtarma planı hazırlandı. Ekipler, ayının vinç yardımıyla dere yatağından güvenli şekilde çıkarılması ve gerekli tedavisinin yapılması için çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Olayın tanıklarından Ferhat Şen, kazanın hemen ardından başka araçların da ayıya çarpmaması için otomobilini ayının yakınına park ettiğini anlattı. Önünde seyreden aracın ayıya çarptığını gördüğünü belirten Şen, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak yaralı ayının tünel içinde ilerlemeye başladığını söyledi.

Şen, ikinci bir kazayı önlemek amacıyla aracını ayının bulunduğu bölgeye çektiğini ifade ederek, o sırada ayının kendi otomobiline saldırdığını dile getirdi. Camların kapalı olmasının kendisini olası bir saldırıdan koruduğunu belirten Şen, "Cam açık olsaydı bana da zarar verebilirdi. Herkese geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralı ayının güvenli şekilde kurtarılarak tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin değerlendirmelerin tedavi sürecinin ardından yapılacağı öğrenildi.