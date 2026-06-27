Otomobil sürücüsü uçaktan hızlı gitti diye ceza yedi! Bir asgari ücret kesildi

İstanbul’da 62 yaşındaki Yakup Yeter, kendisine gelen trafik cezası tebligatıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Tebligatta, Yeter’in Kurtköy bağlantı yolunda saatte bin 221 kilometre hızla radara yakalandığı belirtildi.

Şirkete ait otomobille Pendik’ten iş yerine gittiği sırada hız sınırını aştığı öne sürülen Yeter’e 30 bin liralık ceza kesildi. Tebligattaki hız bilgisini görünce hatalı işlem yapıldığını düşünen Yeter, cezayı ödemek yerine hukuki yollara başvurdu.

Başvuru sürecinde İstanbul Emniyeti, radar kaydında aracın saatte 154 kilometre hızla geçtiğini, ancak tutanağa yanlışlıkla bin 221 kilometre yazıldığını bildirdi. Yapılan incelemenin ardından hatalı kesilen trafik cezası iptal edildi.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Yeter, başvurusunda hız bilgisinin teknik olarak mümkün olmadığını belirttiklerini söyledi. NTV'nin haberine göre; Yeter, "Yolcu uçağının, Formula 1 aracının bile o hıza ulaşamadığını ve maddi bir hata olduğunu söyledik." dedi.

SES HIZINA KIL PAYI

Tebligatta yazan saatte 1221 kilometrelik hız, neredeyse ses hızına denk geliyor. Normal koşullarda ses hızı yaklaşık saatte 1235 kilometre kabul ediliyor.