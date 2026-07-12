Tıp tarihinde görülmemiş olay: İlk kez canlı ameliyata girdiler, sonuç mucizevi!

Tıp ve teknoloji dünyasında tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Kaliforniya Üniversitesi San Diego (UC San Diego) bünyesindeki mühendisler ve cerrahlar, insansı robotların domuzlar üzerinde ilk kez iki başarılı ameliyat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Araştırmacılar, bu gelişmenin gelecekte hastaneler için tam anlamıyla bir "oyun değiştirici" olacağını öngörüyor.

Söz konusu işlemler ve sonuçlar, 8 Temmuz’da prestijli bilim dergisi Nature’da yayınlandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, operasyonlardan biri insansı bir robot tarafından yönetilip bir cerrah tarafından desteklenirken; ikinci ameliyat tamamen iki insansı robot tarafından başarıyla tamamlandı.

CERRAHLARIN YERİNİ ALACAK YENİ İNSANSI ROBOTLAR TANITILDI!

Robotlar, deneylerin insan denemelerine geçmesinden önceki en kritik adımlardan biri olan safra kesesi çıkarma işlemini başarıyla yerine getirdi.

UC San Diego’daki Geleceğin Cerrahisi Merkezi’nin geçici direktörü Dr. Ryan Broderick, gelişmeyi değerlendirirken, "Bir konsept kanıtı olarak, kesinlikle işe yaradı" ifadelerini kullandı.

AMELİYATHANELERİN YENİ ASİSTANI: BOYUTU KÜÇÜK, MARİFETİ BÜYÜK "SURGİE"

İnsan benzeri bir baş ve kollara sahip olan bu yeni nesil robotlar, günümüz hastanelerinde kullanılan ve çok fazla yer kaplayan geleneksel cerrahi robotlardan çok daha küçük boyutlarda tasarlandı.

Araştırmacıların ve doktorların "Surgie" takma adını verdiği robot, ameliyathanelerdeki alan kısıtlamalarını da ortadan kaldırıyor.

Dr. Broderick, "Geleneksel robotik cerrahide olduğu gibi alan kısıtlamaları yoktu. İnsan tipi bir yatak başı asistanıydı, bu nedenle laparoskopik cerrahi için geleneksel olarak alıştığımız alana tam olarak sığdı" dedi.

KÖYLERDEN SAVAŞ GEMİLERİNE: AMELİYAT ODALARININ DUVARLARI YIKILIYOR!

Doktorlar ve araştırmacılar, "Surgie"nin gelecekte sadece büyük hastanelerle sınırlı kalmayıp ameliyathanelerin dışında da aktif rol alabileceğini belirtiyor.

UC San Diego’da görev yapan kolorektal cerrah Dr. Shanglei Liu, "Bu cihazın bir gemide, bir köyde, büyük şehirlerin dışında daha küçük bir ameliyat ortamında kullanıldığını hayal edebilirsiniz. Ve bence bu, erişim açısından birçok kapıyı açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

PERSONEL KRİZİNE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM: ROBOTLAR HAYAT KURTARACAK!

Proje ekibi ayrıca, bu teknolojinin gelecekte hastanelerdeki personel eksikliğini hafifletmeye ve daha fazla ameliyatın daha kısa sürede yapılmasına yardımcı olacağına inanıyor.

UC San Diego profesörlerinden Michael Yip ise ulaşılan başarıyı, "İnsansı robotların ameliyathanede gerçek ameliyatlar yaparak nihayetinde hayat kurtarabileceğini gösterdiğimize inanıyorum" sözleriyle özetledi.