Bu robot çamaşırlarınızı katlıyor, çarşafınızı değiştiriyor: Tek bir sorunu var

Teknoloji dünyası ev robotlarında yeni bir döneme tanıklık ediyor. Amerikan start-up firması Weave Robotics, ev işlerini üstlenmek üzere geliştirdiği yeni mobil ev robotu "Isaac 1" modelini tanıttı.

Çamaşır katlamaktan yatak yapmaya kadar pek çok rutin işi yapabilen robot, sunduğu kolaylıkların yanı sıra uzaktan insan kontrolü desteği nedeniyle gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi.

AKILLI SÜPÜRGELERİN ÖTESİNDE BİR TEKNOLOJİ

Evdeki tekrarlayıcı, sıkıcı ve rutin düzenleme işlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan Isaac 1, ev robotik teknolojisini sadece süpürgelerin ötesine taşımayı hedefliyor.

Yapay zeka tabanlı algılama sistemleri, yerleşik kameralar, tekerlekli motorlu bir taban, iki adet robotik kol ve teleskopik gövde kombinasyonuyla çalışan Isaac 1 yatak yapabiliyor, minderleri düzeltebiliyor ve etraftaki nesneleri düzenleyebiliyor.

Ürünün kitlesel pazardan ziyade, ileri ev otomasyonuna yönelik premium bir aşama olduğu ve gelecekteki değerinin donanımdan çok yazılımsal güncellemelere bağlı olduğu ifade ediliyor.

TAKILDIĞI YERDE UZAKTAN İNSAN DESTEĞİ DEVREYE GİRİYOR

Interesting Engineering raporuna göre robot, "hibrit otonom" modeliyle çalışıyor. Sistem kendi başına çözemediği karmaşık bir görevle karşılaştığında, teknik sınırları aşmak için uzaktan bir insan operatör robotun kameraları aracılığıyla geçici olarak kontrolü devralıyor.

Şirket, müşterilerin evlerinde kümülatif olarak 2 bin saatten fazla çamaşır katlama süresine ulaşıldığını ve haftalık 450 kilogramdan fazla çamaşırın bu şekilde işlendiğini belirtiyor.

Ancak uzaktan çalışan operatörlerin kameralar aracılığıyla evlerin içini görebilme ihtimali, ciddi bir ev içi gizlilik tartışmasını başlattı.

GİZLİLİK ENDİŞELERİNE KARŞI MEKANİK ÖNLEM

Weave Robotics, gizlilik endişelerini azaltmak adına robot dinlenme modundayken sensörleri kapatan özel bir sistem geliştirdi. Robot, gizlilik moduna geçtiğinde teleskopik gövdesini 1 metrenin altına indirip sadece zemini görecek şekilde kendini küçültüyor.

Şirket ayrıca, kameralara ihtiyaç duyulmayan anlarda donanımsal kontrollerin kameraları fiziksel olarak devre dışı bırakabildiğini ve gelecekte internet tabanlı güncellemelerle tam otonomiye geçilerek insan desteğine ihtiyacın kalmayacağını vaat ediyor.

BEŞ AYDA SABİT KUTU TASARIMINDAN ESTETİK ROBOTA

Şirket, yalnızca beş ay önce, Şubat 2026'da masa önünde sabit duran ve sadece çamaşır katlayabilen "Isaac 0" modelini piyasaya sürmüştü. Jenerik yedek parçalardan alelacele birleştirilmiş bir görüntüye sahip olan ilk modelin ardından, henüz tanıtılan Isaac 1 ile robota tekerlekli hareket kabiliyeti kazandırıldı.

Gövdesi 0,9 ila 1,75 metre arasında ayarlanabilen yeni robot; yuvarlatılmış kafa yapısı, dijital gözleri ve kumaş kaplı panelleriyle ev ortamına uygun estetik bir tasarıma kavuşturuldu.

FİYATI CEP YAKIYOR: İLK TESLİMATLAR SONBAHARDA

Lüks tüketim sınıfına giren Isaac 1 robotunun satın alma fiyatı 7 bin 999 dolar olarak belirlendi. Cihazı kullanabilmek için bu fiyata ek olarak aylık 449 dolarlık bir abonelik ücreti ödenmesi gerekiyor.

Sipariş vermek isteyenlerin ise 250 dolar depozito ödeyerek rezervasyon yaptırması şart. ABD'deki ilk teslimatların 2026 sonbaharında Kaliforniya'da başlayacağı, satışların 2027 yılında ise tüm Amerika Birleşik Devletleri geneline yayılacağı açıklandı.