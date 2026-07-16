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Halk TV Türkiye Zincir markette tarihi geçmiş ürün sattılar, cezadan kaçamadılar!

Zincir markette tarihi geçmiş ürün sattılar, cezadan kaçamadılar!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi. Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza uygulandı.

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Zincir markette tarihi geçmiş ürün sattılar, cezadan kaçamadılar!
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Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın şikayeti üzerine Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki zincir marketin şubesine giderek denetim yaptı. Reyonları inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü olduğunu tespit etti.

Zincir markette tarihi geçmiş ürün sattılar, cezadan kaçamadılar! - Resim : 1

Tarihi geçmiş ürün satan zincir markete 7 gün kilit vurulduTarihi geçmiş ürün satan zincir markete 7 gün kilit vuruldu

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza uygulandı.

Toplanan ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Zincir markette tarihi geçmiş ürün sattılar, cezadan kaçamadılar! - Resim : 3

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Akdeniz Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunlar ifade edildi:

"Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen bir şikâyeti hızla değerlendiren zabıta ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki bir zincir markette gerçekleştirdikleri denetimde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu.

Raflarda Tarihi Geçmiş Ürün Tespiti

Akdeniz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgide, zabıta ekiplerince Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zincir market şubesine yönelik şikâyet üzerine ani bir denetim düzenlendiği, ekiplerin raflarda gerçekleştirdiği titiz kontroller sonucunda, vatandaşların sağlığını doğrudan tehdit eden ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş olan tam 135 adet gıda ürününün tespit edildiği bildirildi."

Zincir markette tarihi geçmiş ürün sattılar, cezadan kaçamadılar! - Resim : 4

Zincir markette tarihi geçmiş ürün sattılar, cezadan kaçamadılar! - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Market Para Cezası
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