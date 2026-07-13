Tarihi geçmiş ürün satan zincir markete 7 gün kilit vuruldu

Gaziantep'te ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir zincir markete, 7 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde bir zincir market şubesinde bozulmuş, küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi.

Daha önce de aynı ihlal nedeniyle 3 gün süreyle faaliyetleri durdurulan zincir market şubesi, benzer ihlalin tekrarlanması üzerine bu kez 7 gün süreyle kapatma cezasına çarptırıldı.

"7 GÜN SÜREYLE KAPATTIK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce aynı market şubesi hakkında verilen kapatma kararının işletme tarafından yargıya taşındığını ancak mahkemenin belediyenin uygulamasını hukuka uygun bulduğunu anımsatarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahmazoğlu, "Denetimlerde aynı şubede yeniden bozulmuş ve küflenmiş ürünler satan zincir markete yasal işlemleri uygulayarak iş yerini ikinci kez, 7 gün süreyle kapattık. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir ihmale göz yummayacak, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)