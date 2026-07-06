Yusuf Tekin Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkardı: Neyden kurtuluyoruz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağını açıklaması tartışma yarattı.

Değişikliği "Neyden kurtuluyoruz?" sözleriyle savunan Tekin, düzenlemeyi müfredattaki "bilişsel yükün" azaltılması kapsamında yaptıklarını söyledi.

YUSUF TEKİN KURTULUŞ SAVAŞI'NI MÜFREDATTAN ÇIKARDI

AKP milletvekilleriyle bir araya gelen Tekin, yeni müfredat düzenlemelerine ilişkin sunum yaptı. Toplantıda, "Kurtuluş Savaşı" ifadesinin müfredattan çıkarılarak yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağını belirten Tekin, "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullandı.

Tekin ayrıca, müfredat sadeleştirmesi kapsamında öğrenciler üzerinde "bilişsel yük" oluşturduğu değerlendirilen içeriklerin çıkarıldığını ve bu doğrultuda ortalama yüzde 35 oranında içerik azaltıldığını söyledi.

Ders kitaplarında yer alan haritaların da güncellendiğini aktardı.

ÜMİT ÖZDAĞ: GAYRİ MİLLİ VE EĞİTİMSİZLİK BAKANI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tekin'i sert sözlerle eleştirdi.

Tekin için "Gayri Milli ve Eğitimsizlik Bakanı" ifadesini kullanan Özdağ, İstiklal Madalyası'nı hatırlatarak Kurtuluş Savaşı'nın Batı emperyalizmine karşı kazanıldığını vurguladı.

Özdağ, Tekin'in Türklük bilincinden nefret ettiğini ifade ederken, "helal süt emmiş Türk tarih öğretmenlerinin" İstiklal Harbi'ni öğrencilere anlatmayı sürdüreceğini savundu.