Bakan Tekin 'Şikayet yok' dedi, 'TIR yetmez' yanıtı geldi! Açlık grevindeki öğretmenler hakkında ilk açıklama

Güvenceli çalışma, taban maaş hakkı ve mülakatların kaldırılması talebiyle 15 Haziran’da süresiz açlık grevine başlayan özel sektör öğretmenleri ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında "şikayet dilekçesi" krizi patlak verdi. Bakan Yusuf Tekin’in eylemlere ilişkin ilk kez konuşarak öğretmenleri idari yollara başvurmamakla suçlamasının ardından, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası bakanlığa sundukları binlerce şikayet dosyasını hatırlattı.

"ŞİKAYET YOKSA NASIL TEDBİR ALACAĞIZ?"

Açlık grevi yapan öğretmenlerle ilgili sessizliğini bozan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eylemi eleştirerek öncelikle hukuki ve idari yolların tüketilmesi gerektiğini savundu. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler. Hukuk devletinde önce, bir suç işleyen yapı, hukuksuz işlem yapan bir yer varsa; önce gelinir, idari işlem için itiraz edilir. Ondan sonra bu tür şeylere tevessül edilir. Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti böyle bir devlettir."

SENDİKADAN YANIT

Bakan Tekin’in "Haberimiz yok" çıkışına Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan yanıt gecikmedi. Bakanlığın taleplerden ve usulsüzlüklerden haberdar olduğunu belirten sendika, sosyal medya üzerinden MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’i de işaret ederek şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Yusuf Tekin, bizim bakanlığa ilettiğimiz şikayet dilekçelerini ve her hafta eğitim kurumları ile ilgili karakolda, adliyede verdiğimiz ifade dosyalarını Ankara'ya taşımak için TIR yetmez. Fethullah Güner'e danışabilirsiniz."