Yokuş aşağı kaydı, doğal gaz kutusuna çarptı: 3 katlı bina tahliye edildi!

Gaziosmanpaşa'da gece yarısı içinde sürücüsü bulunmayan ve yokuş aşağı hızla kaymaya başlayan bir otomobil, 3 katlı bir binanın doğal gaz kutusuna çarparak durabildi.

Çarpmanın ardından sokakta büyük bir gaz sızıntısı meydana gelirken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

OTOMOBİLİ DURDURMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Kaza, 12 Temmuz Pazar günü saat 01.30 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Aybeniz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde olan ve içinde hiç kimsenin bulunmadığı bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden hareket etti.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, hızla yokuş aşağı kayan otomobili durdurabilmek için büyük bir panikle peşinden koştu ancak başarılı olamadı.

DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Kontrolden çıkan otomobil, sokak üzerinde yer alan 3 katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusuna şiddetle çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hem binanın ön duvarında kısmi hasar oluştu hem de hasar gören doğal gaz kutusundan çevreye yoğun bir gaz sızıntısı yayılmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, bina sakinleri olası bir patlama veya zehirlenme tehlikesine karşı tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

TEHLİKE ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerine ulaşan İGDAŞ ekipleri, sızıntının büyümesini önlemek amacıyla bölgedeki gaz akışını tamamen kesti ve hasar gören kutu ile boru hattını onarmak için çalışma başlattı.

Binayı tehdit eden otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Mahallede büyük paniğe yol açan ve vatandaşların sürücüsüz aracı durdurmak için peşinden koştuğu o sıra dışı anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)