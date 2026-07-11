Düzce'de zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
2 cip ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, yaşamını yitirdi.
Düzce'de D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, V.A. yönetimindeki 81 FC 930 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu'nun kullandığı 14 ADB 902 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 81 GB 199 plakalı cip de duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı.
Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, V.A.'nın kullandığı cipin altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Karslıoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Karslıoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazanın ardından iki cip sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.