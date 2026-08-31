Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni fakülte açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim kurumlarında yeni yapılanmaya gidildi. Karar kapsamında bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kurulurken, bazı birimler kapatıldı ve bazılarının isimleri değiştirildi.

YENİ KURULAN FAKÜLTE VE ENSTİTÜLER

Karara göre, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi oluşturuldu.

KAPATILAN BİRİMLER

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi de kapatılan birimler arasında yer aldı.

İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Kararla bazı fakülte ve enstitülerin isimleri de değiştirildi. Batman Üniversitesi'ndeki İslami İlimler Fakültesi'nin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nün adı Yapay Zekâ Enstitüsü oldu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi ise İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi adını aldı.