YÖK Başkanı “bugün son gün” diyerek uyardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylara önemli bir hatırlatmada bulundu. Özvar, üniversite kayıtlarının bugün sona ereceğini belirterek öğrencileri işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı.

Özvar, üniversiteye kayıt hakkı kazandığı halde herhangi bir nedenle işlemlerini bugün tamamlayamayacak adayların da mazeret kaydından yararlanabileceğini belirtti.

MAZERET KAYDI İÇİN TARİH

Kayıt işlemlerini süresi içerisinde tamamlayamayan adaylar, 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yerleştirildikleri üniversitelere mazeret kaydı için başvurabilecek.

Mazereti üniversite tarafından uygun bulunan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecek.

"ÜNİVERSİTE KAYITLARI BUGÜN SONA ERİYOR"

Özvar, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Gençler, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylarımız için üniversite kayıtları bugün sona eriyor. Kayıt hakkı kazandığı hâlde herhangi bir nedenle kaydını bugün tamamlayamayacak olan adaylarımız, 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına mazeret kaydı için başvurabilecek.

Mazereti uygun bulunan adaylarımızın kayıt işlemleri üniversiteleri tarafından gerçekleştirilecek. Emek vererek kazandığınız bu hakkı kaybetmemeniz için kayıt sürecini dikkatle takip etmenizi ve gerektiğinde mazeret kaydı imkânından belirtilen tarihler içinde yararlanmanızı önemle tavsiye ediyorum. Üniversite hayatına adım atacak tüm gençlerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum."