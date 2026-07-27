YENİ Parti'ye katılım dalgası: 200'e yakın belediye başkanı harekete geçti

24 Temmuz'da siyaset sahnesine çıkan YENİ Parti, ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında yönetim kadrolarını netleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel'in oluşturduğu dokuz kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK), PM'nin onayını alarak resmen göreve başladı. 200’e yakın belediye başkanının, YENİ Parti’ye geçiş talebi ilettiği öğrenildi.

MİLLETVEKİLİ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Özgür Özel ile birlikte CHP'den ayrılan 91 milletvekili tarafından kurulan YENİ Parti'de, Meclis grubunun kısa sürede büyüyeceği değerlendirmesi yapılıyor. Parti kaynakları, çeşitli gerekçelerle şu ana kadar CHP'den ayrılmayan bazı milletvekillerinin de ilerleyen süreçte YENİ Parti'ye katılmasının beklendiğini ifade ederken, milletvekili sayısının 100'e ulaşabileceği görüşünü dile getirdi.

YEREL YÖNETİMLERDE GEÇİŞ HAZIRLIĞI

Parti kulislerinde, CHP bünyesinde görev yapan çok sayıda belediye başkanı ile belediye meclis üyesinin de YENİ Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Birgün'deki habere göre parti kaynakları, yaklaşık 200 belediye başkanının katılım yönünde talepte bulunduğunu öne sürdü.

KADEMELİ GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

YENİ Parti yönetimi ise yerel yönetimlerde hızlı ve toplu geçişler yerine, mevcut dengeleri gözeten kademeli bir model üzerinde duruyor. Yerel yönetimlerden sorumlu olarak görevlendirilen Yaşar Tüzün başkanlığında oluşturulan çalışma heyetinin, belediye başkanlarının yanı sıra belediye ve il genel meclisi üyelerinin durumunu da ayrıntılı biçimde değerlendirdiği belirtildi.

Parti yönetiminin, belediye meclislerindeki aritmetiği dikkate alarak geçişlere onay vermeyi planladığı ifade edildi. Olası katılımların belediyelerin yönetim işleyişini olumsuz etkilememesi ve muhalefet cephesinde yeni krizlere yol açmaması için sürecin dikkatle yürütüleceği belirtilirken, ilk katılım dalgasının 27 Temmuz haftasında kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiği kaydedildi.