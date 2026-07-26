91 vekilli YENİ Parti sonrası Meclis'teki yeni düzeni iktidar medyası yazdı

Mahkeme kararıyla başına butlan atanan CHP'den ayrılan 90 milletvekilinin Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'yi kurmasıyla birlikte TBMM'deki grup sayısı, tarihinde ilk defa yediye yükseldi. YENİ Parti, Meclis'teki taşları da yerinden oynattı. Genel kuruldaki oturma düzeni, komisyonlar ve Başkanlık Divanındaki sandalye dağılımı yeniden şekillenecek.

Özgür Özel'le birlikte 90 milletvekilinin mahkeme kararıyla başına butlan atanan CHP'den ayrılarak kurdukları YENİ Parti, TBMM'deki dengeleri de değiştirdi. Meclis'te komisyonlar, Başkanlık Divanı üyeliği ve genel kuruldaki oturma düzeni yeniden belirlenecek.

CHP'YE YENİ ODA VE MAKAM ARACI ARAYIŞI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre butlan CHP'sinin kullandığı grup yönetimi odalarını YENİ Parti kullanmaya devam edecek. 44 milletvekili kalan CHP'ye ise yeni oda bulunması gerekiyor. YENİ Parti'nin kullanacağı ana binadaki grup katında CHP'ye yer açılabileceği belirtiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili sıfatı taşımadığı için öncelikle CHP içinde bir grup başkanı seçilecek. CHP'de ayrıca iki de grup başkan vekili belirlenecek. Bu sebeple CHP'ye en az üç odanın verilmesi gerekiyor.

Siyasi parti grupların yöneticilerine makam aracı da tahsis ediliyor. Bu kapsamda, butlan CHP'sinde seçilecek yeni grup başkanı ve iki grup başkanvekili ile kâtip üyelik verilmesi durumunda, Meclis yönetimi CHP'ye dört ayrı makam aracı tahsis edecek.

OTURMA DÜZENİ VE KOMİSYON DENGELERİ DEĞİŞİYOR

TBMM tarihinde ilk defa yedi siyasi parti grup olarak temsil ediliyor. Bu sebeple genel kurulda oturma düzeni de yedi partiye göre yeniden belirlenecek. Oturma düzeni, salonunun sol tarafından başlayarak en çok sandalyeye sahip partiden başlayarak sağa doğru sıralanıyor. Bugüne kadar CHP'nin kullandığı sıralarını ikinci parti sıfatı ile artık YENİ Parti kullanacak.

Yeni oluşan düzende, YENİ Parti'nin yanında DEM Parti, onun yanında ise MHP bulunuyor. MHP'nin yanında CHP'ye yer açılması gerekiyor. En sağdaki sıralarda ise bugüne kadar İyi Parti ve Yeni Yol Grubu oturuyordu. Meclis yönetimi önümüzdeki hafta bu düzeni yeniden belirleyecek.

Ayrıca YENİ Parti'nin ve CHP'nin komisyonlardaki ve Başkanlık Divanındaki temsil oranları da değişecek. YENİ Parti ve CHP sandalye sayılarına göre komisyonlar ve başkanlık divanında kaç üye ile temsil edilecekleri önümüzdeki hafta toplanacak Başkanlık Divanında belirlenecek. YENİ Parti'ye sandalye sayısına göre bir Meclis Başkan Vekilliği düşerken butlan CHP'sinin böyle bir hakkı bulunmuyor ancak Başkanlık Divanında bir kâtip üyelikte temsil edilecekleri belirtiliyor.

İKTİDAR MEDYASI 'SÜRE UZAYACAK' DEDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin bir başka dikkat çektiği nokta ise Meclis'te siyasi parti grup sayısı arttığı için genel kuruldaki yasama çalışmaları eskiye oranla süre olarak daha da uzayacak olması oldu.

Haberde salı günü 15.00'te çarşamba ve perşembe günleri ise 14.00'te başlayan genel kurul çalışmalarında gündeme geçilmesi, grup önerileri, gündem dışı konuşmalar, grup başkan vekillerine ve milletvekillerine verilen konuşmalar sebebiyle 'akşam saatlerini bulması' vurgulanırken yedinci grubun kurulması ile birlikte kanun tekliflerinin görüşmeleri önceye oranla daha geç başlayacağı ifade edildi.

YENİ PARTİ İÇİN GÜN VE SAAT BELİRLENECEK

Öte yandan, YENİ Parti'nin grup toplantısı yapacağı gün ve saatin de belirlenmesi gerekiyor. Mevcut düzende, salı günü CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantısını yapıyor. Çarşamba günü ise AKP ve İYİ Parti grubu toplanıyor. Meclis TV'den canlı yayınladığı için grup toplantıları farklı saatlerde yapılıyor ve bu toplantılar genel kurul çalışmalarının başlayacağı saate kadar tamamlanıyor.

YENİ Parti'nin hangi gün ve saatte grup toplantısı yapacağı da yine önümüzdeki hafta belli olacak. Meclis'te üç ayrı grup toplantısı salonu bulunuyor.

YENİ Parti, TBMM'de ikinci büyük parti konumuna geçtiği için bugüne kadar CHP'nin kullandığı salonu kullanacak. CHP'ye ise diğer küçük grup salonunun verilebileceği ifade ediliyor.