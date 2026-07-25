Son Dakika | YENİ Parti hakkında merak edilen üç soru yanıtlandı! "Öncekini aşacağız"

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin ilk MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Emre, parti binası açılışı, bağış ve çevirimiçi partiye üye olma hakkında şunları ifade etti:

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİNA AÇILACAK"

"Birincisi, binamız hazırlanıyor değerli arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Birkaç hafta içerisinde binamıza geçmiş olacağız.

ÇEVİRİMİÇİ ÜYE KAYDI AÇIKLAMASI

İkincisi, Türkiye'nin her yerinden sürekli üye olmak isteyenler ve bağış yapmak isteyenleri duyuyoruz. Herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dayanışma duyguları gerçekten bizi gelecek açısından büyük cesaretlendiriyor, umudumuzu pekiştiriyor. Orada da önümüzdeki Çarşamba günü online üye alabiliyor olacağız. Yine üyelik de yapabiliyor olacağız.

PARİYE RESMİ BAĞIŞ AÇIKLAMASI

Ve bununla birlikte de önümüzdeki hafta itibarıyla bağışlar yapılabilecek. Biz resmi hesapları oluşturduk. Buraların tescili lazım, onlar da hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve önümüzdeki hafta oralardan duyduğunuz hesap numaraları -ki bunun altını özellikle çiziyorum malum çok dolandırıcılık vakası olabiliyor- resmi hesaplardan duyurduğumuz şekliyle gerekli destekleri yapın."

Emre, YENİ Parti üye sayısınında halihazırdaki CHP'nin üye sayısını geçeceğini savundu. Emre, "Vallahi öncekini aşacağını değerlendiriyoruz" dedi.

OLUŞTURULAN MYK'YA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

YENİ Parti'nin oluşturulan MYK'sı hakkında da Zeynel Emre şunları ifade etti:

"Bizde de 9 kişilik bir MYK oluşturuldu. Genel Başkanla birlikte 10 kişilik bir kuruluz. Bizim kendi tüzüğümüze göre oluşturulan bu kurulun Parti Meclisince onaylanması lazım. Bu onaylanma işlemi de gerçekleşti. Ve Parti Meclisi toplantısını tamamladıktan sonra da ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını bu mekanda gerçekleştirdik."

OLAĞAN KONGRE AÇIKLAMASI

Emre, YENİ Parti'nin olağan kongresine ilişkin şunları ifade etti:

"Tabii soruluyor, 'Genel Başkanımızın programı ne?' diye. Onu şöyle ifade edeyim: Şimdi önümüzdeki hafta, bu hafta sonu da burada, önümüzdeki hafta da bu kuruluş çalışmaları devam edecek. Ama biz hızlı bir şekilde illerde yapılacak görevlendirilmeler, il başkanlıklarının oluşturulması, binaların tutulması ve orada başlayacak süreçle ilgili önümüzdeki haftada, yani bir sonraki MYK'da da bundan sonraki kongreler takvimini açıklayacağız. Kongreler takvimini de yasal süreler içerisinde en hızlı nasıl gerçekleştirilebiliyorsa o şekilde gerçekleştireceğiz. Yani hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde, yeni kadrolarımızı orada oluşturduğumuz şekilde bir kurultay yapmak. Ana hedefimiz bu. Burada bu kongre süreçlerine katılacak Sayın Genel Başkanımız önemli oranda, yine MYK üyelerimiz katılacak."