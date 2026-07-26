Ceyhan Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: YENİ Parti rozeti taktı

Özgür Özel'in CHP'den ayrılan 90 milletvekili ile beraber YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP'li belediye başkanları da partilerinden bir bir ayrılmaya başladı.

CHP'den ayrılan belediye başkanları arasına bir yenisi daha eklendi. Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP'den ayrıldığını ve Özgür Özel'in genel başkanı olduğu YENİ Parti'ye katıldığını resmen duyurdu.

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

İstifasını CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada açıklayan Aydar, siyaseti hiçbir zaman makam, koltuk ya da rozet olarak görmediğini belirterek, "Siyaset benim için inandığın değerlerin arkasında dimdik durabilmektir. Bedel ödemeyi göze alabilmektir. Gerekirse en zor kararı verebilmektir," diye konuştu.

18 yaşında CHP saflarında siyasete başladığını anlatan Aydar; gençlik yıllarında afiş astığını, sandık başlarında görev yaptığını, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini üstlendiğini ve 2019 ile 2024 yerel seçimlerinde rekor oy alarak Ceyhan Belediye Başkanı seçildiğini ifade etti.

"ATATÜRK HİÇBİR PARTİNİN TEKELİNDE DEĞİLDİR"

CHP'den ayrılmasının Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Aydar, Atatürk'ün fikirlerinin hiçbir siyasi partinin tekeline bırakılamayacağını belirtti. "Bugün ayrıldığımız şey birlikte verdiğimiz emek değildir. Bugün ayrıldığımız şey Atatürk'ün mirası değildir. Cumhuriyet de demokrasi de sosyal adalet de hiçbir siyasi tabelanın mülkü değildir," diyen Aydar, sadakatin isimlere değil ilkelere olması gerektiğini söyledi.

Başkan Kadir Aydar, Türkiye'nin yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekette ve kurulacak yeni partide mücadele etme kararımı da sizlerin huzurunda açıkça ilan ediyorum," diye konuştu.

Kararını herhangi bir makam beklentisiyle almadığını belirten Aydar, "Ben zaten Ceyhan'ın belediye başkanıyım. Bu kararı, Türkiye'nin yeniden umut üreten bir siyasete ihtiyaç duyduğuna inandığım için veriyorum," ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞMEYEN TEK ROZETİM AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZDIR"

Konuşmasının sonunda birlik ve mücadele mesajı veren Aydar, "Rozet değişebilir, binalar değişebilir, partilerin isimleri değişebilir ama Atatürk'e bağlılık değişmez, Cumhuriyet sevdası değişmez, millete hizmet anlayışı değişmez. Benim değişmeyen tek rozetim vardır. O da yüreğimde taşıdığım ay yıldızlı bayrağımızdır. Benim değişmeyen tek pusulam ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet yoludur," dedi.

YENİ PARTİ ROZETİ TAKTI

Aydar, 18 yaşında CHP'ye katıldığında kendisine parti rozetini takan Gürsel İlçi'ye CHP rozetini teslim etti. Daha sonra Aydar'a, Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partinin rozeti CHP'nin en eski üyelerinden Hıdır Bayrak tarafından takıldı. (ANKA)