YENİ Parti'ye katılacaklar mı? Eskişehir'de belediye başkanlarından kritik toplantı

Özgür Özel'in CHP'den 91 milletvekili ile beraber ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasıyla gözler CHP'li belediye başkanlarına çevrilmişken Eskişehir'de kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Eskişehir'deki CHP'li belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce önderliğinde Porsuk Konukevi'nde bir araya geldi. Toplantıda belediye başkanları, önümüzdeki günlerde izleyecekleri yol ve yöntem hakkında istişarelerde bulundu.

ESKİŞEHİR'DE YENİ PARTİ İSİTİFALARI YOLDA MI?

Eskişehir yerel basınından İstikbal Gazetesi'nde yer alan habere göre kritik toplantı sonrası açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce şunları söyledi:

"İlçe belediye başkanlarımızla, ülkemizin içinden geçtiği siyasi süreci değerlendirmek üzere bir araya geldik. Birbirimize duyduğumuz saygıyı ve birlikte mücadele etme kararlılığımızı koruyoruz. Belediye başkanları olarak ortak bir tutumla hareket edeceğiz. Yeni partinin kuruluşuna ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerimizi hep birlikte yapacağız ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisinde görevini sürdürenler de yeni oluşumda yer alacak olanlar da bizim yol arkadaşlarımızdır."

"Ülkemizde yaşanan siyasi gelişmeleri yakından takip ediyoruz." diyen Ünlüce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bizler için asıl gündem; geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerimiz, üretmeye devam eden çiftçilerimiz ve çözüm bekleyen yurttaşlarımızın sorunlarıdır. Halkımızın beklentilerini önceleyen, kentlerimize hizmet etmeyi esas alan anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz."

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan Eskişehir'de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile beraberindeki CHP'li belediye meclis üyeleri, Yeni Parti'ye katılmak için partiden istifa etmişti.