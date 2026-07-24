The Odyssey çekimlerinde kriz! Tarihi Viking gemisi için flaş iddia

Christopher Nolan’ın IMAX teknolojisini kullanarak çektiği The Odyssey filminin çekimlerinde kullanılan Viking gemisi Glad av Gillberga, bu kez filmle değil, taraflar arasında yaşanan ödeme ve hasar tartışmaları ile gündeme taşındı. Geminin bağlı bulunduğu dernek, altı ay boyunca Akdeniz’deki çekimlerde kullanılan teknenin ağır hasarlı iade edildiğini ve onarım masraflarının karşılanmadığını ileri sürdü.

HOOLLYWOOD İÇİN KÜÇÜK DERNEK İÇİN BÜYÜK MALİYET

İsveç Radyosu’nun aktardığı bilgilere göre, çekimler öncesinde antik yunan savaş gemisi görünümüne dönüştürülen Glad av Gillberga, Yunanistan ve İtalya açıklarında gerçekleştirilen yoğun çekim programının ardından İsveç’e ciddi yapısal hasarla döndü.

Geminin bağlı olduğu derneğin başkanı Peter Olausson, gerekli onarım çalışmalarının gönüllülerin desteğiyle tamamlandığını belirterek hollywood yapım şirketine tepki gösterdi.

Olausson, “ Hoollywood’dan işçilik ücreti bile istemedik. Sadece kullanılan malzemeler için 6 bin dolarlık bir fatura çıkardık. Universal gibi büyük bir stüdyo için bu rakam önemsiz olabilir ancak bizim gibi gönüllülerden oluşan bir dernek için oldukça yüksek. Kendimizi tamamen unutulmuş hissediyoruz” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Dernek başkanı ayrıca, onarım sürecinin beklenenden uzun sürmesini nedeniyle geminin turizm sezonunun başlangıcında hizmet veremediğini ve bunun da önemli bir gelir kaybına yol actigini dile getirdi.

UNİVERSAL STUDIOS İDDİALARI REDDETTİ

İddialar ardından açıklama yapan Universal Studios, suçlamaları reddetti. Şirket sözcüsü resmi kayıtlara göre geminin kira bedeli ile bakım ve onarım dahil tüm ödemelerin eksiksiz şekilde yapıldığını savundu.

Stüdyo yetkilileri, yaşanan anlaşmazlığın taraflar arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, sorunun çözümü İsveçli dernekle doğrudan görüşmelere başladıklarını açıkladı