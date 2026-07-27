YENİ Parti'nin kuruluş süreci ve rakamlar AKP'de stres yarattı: Kulisler tuzakları konuşmaya başladı

YENİ Parti'nin kuruluş sürecinin AKP kulislerinde de yakından izlendiği ortaya çıktı. İktidar cephesi, yeni oluşumun merkez seçmende karşılık bulma ihtimalini değerlendirirken, sonbaharda devreye sokulabilecek siyasi hamleler ve muhalefeti bölmeye yönelik senaryolar da konuşulmaya başlandı.

AKP kulislerinde Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti ve çözüm sürecine ilişkin yapılacak yasal düzenlemelerin toplumdaki karşılığı ana gündem maddesi halini aldı.

YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ SÜRECİ VE RAKAMLAR AKP'DE STRES YARATTI

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre AKP'liler, YENİ Parti'nin kuruluş sürecini yalnızca siyasi bir gelişme olarak değil, verilen sembolik mesajlar açısından da değerlendiriyor. Özgür Özel'in partiyi kurarken seçtiği gün, açıklamanın yapıldığı mekan, kullandığı dil ve parti isminin yaratacağı etki üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Sürecin doğru yönetilmesi halinde yeni partinin avantaj elde edebileceği değerlendirmesi yapılırken, iktidar yanlısı isimlerin bile bu tabloyu görmezden gelemediği belirtiliyor.

Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, AKP içinde uzun yıllardır siyaset yapan isimler, seçimlerin kaderini çekirdek seçmenin değil merkezde bulunan yüzde 10-15'lik seçmen kitlesinin belirlediği görüşünde birleşiyor.

Bu değerlendirmelerde, AKP'nin kemikleşmiş tabanındaki yaklaşık yüzde 15-20'lik seçmenin tercihinin değişmesinin mümkün görülmediği belirtilirken, seçim sonucunu ise ideolojik bağlılığı güçlü olmayan, yaşam standardı ve ekonomik koşulları önceleyen merkez seçmenin belirlediği ifade ediliyor.

Aynı isimler, geçmişte AKP'yi iktidara taşıyan seçmen kitlesinin de bu grup olduğunu, daha güçlü bir alternatif gördüğünde aynı seçmenin yön değiştirebildiğini dile getiriyor.

AKP kulislerinde, YENİ Parti'nin merkez seçmene hitap edebilmesi halinde önemli bir siyasi seçenek haline gelebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Babacan'ın aktardığı görüşlere göre, partinin CHP tabanının yanı sıra muhalif ancak yönlendirme bekleyen seçmenleri de harekete geçirebilmesi halinde sonuç alabileceği ifade ediliyor.

Kuruluş sürecinde "80 kişi" beklentisi varken 91 kişiye ulaşılmasının dikkat çektiği belirtilirken, "YENİ Parti" isminin ideolojik çağrışım taşımadığı, bu nedenle farklı kesimlerde önyargı oluşturmayabileceği yorumu yapılıyor.

Kulislerde, CHP dışından isimlerin de yeni oluşuma katılması halinde partinin daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşabileceği değerlendirmesi öne çıkıyor.

KURULUŞTA SEMBOLLER İKTİDARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Babacan'ın yazısına göre AKP'de, kuruluş sürecindeki sembolik tercihlerin de dikkatle analiz edildiği ifade ediliyor.

Anadolu Kulübü'nün tercih edilmesi ve cuma namazının Hacı Bayram Camii'nde kılınmasının özellikle merkez sağ seçmene yönelik planlanmış mesajlar olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

Kulislerde ayrıca Özgür Özel'in "yeni bir hikâye" oluşturmayı hedeflediği, CHP'ye mesafeli duran muhalif seçmene de bu yolla ulaşmayı amaçladığı yorumları yapılıyor. Bazı AKP'lilerin, Özgür Özel'i daha önce hafife aldıklarını ancak bugün çalışkanlığı ve genç yaşının önemli avantajlar sağladığını dile getirdikleri de yazıda yer alıyor.

Bununla birlikte yeni oluşumun başarısının kritik bir süreçten geçeceği, doğru adımlar atılması halinde önemli fırsatlar yakalayabileceği, aksi durumda ise zorluklarla karşılaşabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

KULİSLER TUZAKLARI KONUŞMAYA BAŞLADI

Babacan, yazısında AKP kulislerinde yeni partiye yönelik olası siyasi hamlelerin de konuşulduğunu aktarıyor.

Buna göre son dönemde rafa kaldırıldığı belirtilen milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmasının sonbaharda yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bunun yanı sıra hem CHP'de kalan hem de YENİ Parti'ye geçen isimler üzerinden siyasi transfer girişimlerinin yaşanabileceği iddiaları da kulislerde dile getiriliyor.

Bazı çevrelerde ise daha ileri senaryoların konuşulduğu belirtilirken, CHP ve YENİ Parti'den kopacak isimlerle üçüncü bir siyasi oluşumun teşvik edilebileceği yönünde değerlendirmelerin yapıldığı aktarılıyor. Bu senaryoların, muhalefetin parçalı görüntü vermesi ve "hizipçilerden iktidar olmaz" algısının oluşturulmasına yönelik olabileceği öne sürülüyor.

Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, dış dünyadan gelecek siyasi destek de AKP'de yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. Kasım ayından sonra ABD'nin politikalarında yaşanabilecek değişiklikler ile Avrupa Birliği ülkelerinin Özgür Özel'e yönelik yaklaşımının yeni siyasi oluşumun önünü açabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Yazıda, YENİ Parti'nin kuruluşuyla birlikte siyasette yeni ve heyecan yaratan bir başlangıç yapıldığı ifade edilirken, geçmişte kurulan siyasi tuzaklara karşı yeni parti kadrolarının daha hazırlıklı olduğu değerlendirmesine de yer veriliyor. Babacan, yazısını "Sokağı ve gençleri yanına alan kazanır" değerlendirmesiyle tamamlıyor.