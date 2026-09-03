YENİ Partili Gökan Zeybek Üsküdar operasyonlarının perde arkasını açıkladı

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve soruşturma süreçlerine dair açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Zeybek, yaşananların arkasında yatan siyasi müdahalelere ve seçim sürecindeki usulsüzlüklere dikkat çekti.

"SEÇİM GÜNÜ MECLİS ÜYELERİ GÖZALTINDA OLACAK"

Gökan Zeybek, Üsküdar Belediyesi meclis üyelerine yönelik operasyonların zamanlamasına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Üsküdar Belediyesi’nde 4 meclis üyemiz ifadeye çağrıldı. Bugün ise 3’ü gözaltında. Diğer yandan meclis üyeleri gözaltındayken seçim ilan ediliyor. Cumartesi günü seçim var ve bu meclis üyeleri seçim günü gözaltında olacak. Bunun adı, milletin aklıyla ve oyuyla alay etmektir!"

"AK PARTİ’NİN KAZANMADIĞI SEÇİM DEMOKRASİ KABUL EDİLMİYOR"

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanması ve sonrasında gelişen başkanvekilliği seçimi süreçlerini de eleştiren Zeybek, iktidarın sandık iradesini yok saydığını belirtti:

"Millet sandığa gidiyor, oyunu veriyor, iradesini ortaya koyuyor. Siz gidip seçilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı tutukluyorsunuz. Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapılıyor, sonucu beğenmiyorsunuz. Türlü yöntemlerle sonucu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Belli ki AK Parti’nin kazanmadığı hiçbir seçim, demokrasi olarak kabul edilmiyor. Bu siyasi ahlaka sığmaz! Ayıptır! Böyle bağımsız yargı olmaz!"