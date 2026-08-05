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Yavru kediyi boğup öldüren otizmli çocuk serbest bırakıldı

Bolu’da yavru kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğup kaldırıma bırakan 15 yaşındaki otizmli M.A., emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

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Yavru kediyi boğup öldüren otizmli çocuk serbest bırakıldı

Bolu'da yavru kediyi önce öpüp sonra boğup öldüren otizmli çocuk serbest bırakıldı Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak’ta meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran genç, elindeki kediyi önce sevip öptü.

Bu kişi, daha sonra sevdiği yavru kediyi elleriyle boğdu.

Yavru kediyi boğup öldüren otizmli çocuk serbest bırakıldı - Resim : 1

Motosiklet sürücüsü, öldürdüğü yavru kediyi kaldırıma bırakırken, hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerde kişinin önce yavru kediyi öptüğü, ardından boğarak öldürdüğü ve sonrasında kediyi kaldırıma bırakıp olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

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OTİZMLİ ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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