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Halk TV Türkiye Bu nasıl bir ruh hastası? Yavru kediyi önce öptü sonra boğup öldürdü

Bu nasıl bir ruh hastası? Yavru kediyi önce öptü sonra boğup öldürdü

Bolu’da elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran kişi, yanında getirdiği yavru kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğarak kaldırıma bıraktı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak’ta meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran genç, elindeki kediyi önce sevip öptü.

Bu nasıl bir ruh hastası? Yavru kediyi önce öptü sonra boğup öldürdü - Resim : 1

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YAVRU KEDİYİ ÖNCE ÖPTÜ SONRA BOĞUP ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra ise dehşete düşüren anlar yaşandı. Bu kişi, daha sonra sevdiği yavru kediyi elleriyle boğdu.

Motosiklet sürücüsü, öldürdüğü yavru kediyi kaldırıma bırakırken, hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bu nasıl bir ruh hastası? Yavru kediyi önce öptü sonra boğup öldürdü - Resim : 3

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde kişinin önce yavru kediyi öptüğü, ardından boğarak öldürdüğü ve sonrasında kediyi kaldırıma bırakıp olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı. (DHA)

Bu nasıl bir ruh hastası? Yavru kediyi önce öptü sonra boğup öldürdü - Resim : 4

Bu nasıl bir ruh hastası? Yavru kediyi önce öptü sonra boğup öldürdü - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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