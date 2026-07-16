Yasa dışı bahisin merkezi belli oldu! Ada ülkelerinden lisans alıp Türkiye'de bahis oynatıyorlar

Türkiye'de hızla yayılan yasa dışı bahis ağı, özellikle gençleri kolay kazanç vaadiyle kumar tuzağına çekmeye devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı son rapor, Türkiye'yi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinin büyük bölümünün yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye merkezli yasa dışı bahis sitelerinin sayısı diğer ülkelere kıyasla oldukça düşük kalırken, en yoğun faaliyet gösteren sitelerin ABD, Man Adası, Ermenistan ve Kolombiya merkezli olduğu belirlendi.

MPİ'nin tespitlerine göre yasa dışı bahis faaliyetleri büyük ölçüde organize suç örgütlerinin kontrolünde yürütülüyor. Ayrıca Curaçao, Şeyseller, Malta ve Man Adası gibi ada ülkeleri ile özerk bölgelerden alınan lisansların kullanılarak Türkiye'deki kullanıcıların yasa dışı kumar sitelerine yönlendirildiği ifade edildi.

Raporda yer alan verilere göre ABD merkezli 51 bin 263, Man Adası merkezli 5 bin 745 ve Ermenistan merkezli 5 bin 698 internet sitesi hakkında erişim engeli işlemi uygulandı. Sabah'taki habere göre Türkiye genelinde ise 70 farklı ülkeye ait toplam 84 bin 585 yasa dışı bahis ve kumar sitesi tespit edilerek erişime kapatıldı. Engellenen siteler arasında İsrail merkezli platformlar da yer aldı.

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) toplam 535 bin internet sitesi için erişim engeli talebinde bulunuldu. Ayrıca yasa dışı bahis tanıtımı yaptığı belirlenen 2 bin 105 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

5 MİLYON 582 BİN 894 İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ

152 ayrı karar doğrultusunda dijital oyun platformları ve oyun içeriklerinde bulunan yasa dışı bahis bağlantıları da erişime kapatıldı. Bu çalışmalar kapsamında görseller, ses dosyaları, ödeme kanallarına ilişkin bilgiler ve yönlendirme içerikleri dahil olmak üzere toplam 5 milyon 582 bin 894 dijital veri ve içeriğe erişim engeli uygulandı.