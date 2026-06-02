Ankara merkezli 180 milyar liralık operasyon! 59 kişi gözaltında

Ankara merkezli 20 ilde yürütülen dev operasyonla, 180 milyar liralık kripto para trafiğini yöneten yasa dışı bahis ve kumar şebekesine büyük darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, dijital veriler ve MASAK raporlarıyla deşifre edilen organizasyonun 59 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA MERKEZLİ 180 MİLYAR LİRALIK OPERASYON!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 'Kapalı devre yasa dışı bahis', 'Kumar' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, şüphelilerin hesap hareketleri ve dijital delilleri üzerinden Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor talep edildi. Gelen rapor, suç organizasyonunun bugüne kadar yönettiği paranın boyutunu gözler önüne serdi.

Teknik incelemeler sonucunda, şebekenin tam 180 milyar Türk lirası tutarında devasa bir kripto para trafiğini kontrol ettiği resmen tespit edildi.

20 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 59 KİŞİ GÖZALTINDA

Elde edilen somut mali verilerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirketi hedef alan eş zamanlı baskınlarda 59 kişi kıskıvrak yakalandı. Operasyon sırasında suç unsuru içeren çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Soruşturmanın geçmiş safhasında, 21 Şubat 2026 tarihinde yapılan ilk müdahalede 58 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 22’si tutuklanmıştı.

Son dalga ile şebekenin Türkiye genelindeki finansal altyapısı büyük ölçüde çökertilirken, yurt dışı bağlantısı bulunan ve firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması için adli ve fiziki çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)