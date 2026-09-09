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Halk TV Türkiye Yangına müdahale sırasında fark edildi! Kaplumbağanın yardımına itfaiye koştu

Yangına müdahale sırasında fark edildi! Kaplumbağanın yardımına itfaiye koştu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangınında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan kaplumbağa ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Yangına müdahale sırasında fark edildi! Kaplumbağanın yardımına itfaiye koştu
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Doğanlı Mahallesi Oluklu Yer mevkisindeki tarım arazisinde çıktı. Anızların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

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ALEVLERİN ARASINDAKİ KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı Doğanlı Mahallesi Muhtarı İzzet Doğan fark etti. Doğan’ın durumu ekiplere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale ederek kaplumbağayı bulunduğu yerden kurtardı ve üzerine su tuttu.

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Kaplumbağanın kurtarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde İzzet Doğan’ın mahalle sakinlerine, “Günah, ayıp. 50 sefer paylaşım yaptım. 100 sefer anons yaptım. Daha ateş yakıyorsunuz. Yazık günah değil mi? Bir sürü canlı hayvan var. Bir sürü mahsul var” diye tepki gösterdiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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