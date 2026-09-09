Ehliyetsiz yakalandı kullandığı araç uyuşturucu deposu çıktı

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Çorum’da sivil trafik ekipleri ile motosikletli polis timlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde durdurulan kiralık hafif ticari araçta 680 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücü M.G. ile araçta bulunan M.A.Ş. gözaltına alındı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULMUŞ

Çorum’da sivil trafik ekipleri ile motosikletli polis timleri, Akpınar Caddesi ile Ölçek Sokak’ta denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında hafif ticari araç durduruldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü M.G.’nin ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi. M.G.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

KİRALIK ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri tarafından kiralık olduğu belirlenen araçta arama gerçekleştirildi. Aramada 680 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan sürücü M.G. ile M.A.Ş. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kiralık araç ise işlemler için emniyet otoparkına çekildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)