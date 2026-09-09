Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana’da TAG Otoyolu kenarında çürümeye başladığı belirlenen kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Adana’da Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) Otoyolu’nun kenarında kimliği belirsiz, çürümeye başlamış erkek cesedi bulundu.

VATANDAŞLAR FARK EDİP İHBARDA BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, TAG Otoyolu kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği ve cesedin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin erkek olduğu tespit edilirken, üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kimliği belirsiz erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis ekipleri, cesedin nasıl ve ne zaman hayatını kaybettiğini belirlemek için olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)