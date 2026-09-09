Halk TV Türkiye Son dakika | İzmir’de silahlı banka soygunu : Müşteriler ve çalışanlar rehin alındı

Son dakika | İzmir’de silahlı banka soygunu : Müşteriler ve çalışanlar rehin alındı İzmir’deki bir banka şubesine giren silahlı şahıs, çalışanlar ve müşterileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edilirken banka çevresinde operasyon başlatıldı.