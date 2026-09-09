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Halk TV Türkiye Son dakika | İzmir’de silahlı banka soygunu : Müşteriler ve çalışanlar rehin alındı

Son dakika | İzmir’de silahlı banka soygunu : Müşteriler ve çalışanlar rehin alındı

İzmir’deki bir banka şubesine giren silahlı şahıs, çalışanlar ve müşterileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edilirken banka çevresinde operasyon başlatıldı.

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İzmir’de Karabağlar ilçesinde bulunan bir banka şubesinde akşam saatlerinde silahlı soygun girişimi yaşandı. Şubeye giren silahlı şahıs, banka içerisindeki çalışanlar ile müşterileri rehin aldı.

Son dakika | İzmir’de silahlı banka soygunu : Müşteriler ve çalışanlar rehin alındı - Resim : 1

BANKA ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Bankanın çevresini güvenlik çemberine alan ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Emniyet güçleri, içeride rehinelerin bulunduğu banka şubesine yönelik operasyon başlattı. (AA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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