Gözü dönmüş baba terör estirdi: Eşi ve kızını bıçakladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde D.K. (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi N.K. (52) ile kızı N.K.’yi (24) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızından 24 yaşındaki N.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 03.00 sıralarında Keli Mahallesi’nde meydana geldi. D.K. ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.K., eşi ve kızını bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KIZININ DURUMU CİDDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 24 yaşındaki N.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)