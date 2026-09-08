Kaldırımda yürüyordu! Küçük çocuk üzeri paletle kapatılan rögara düştü
Bursa’da kaldırımda yürüyen 12 yaşındaki Kerem Aziz Y., iddiaya göre üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düştü. İtfaiye tarafından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bursa’da kaldırımda yürüdüğü sırada üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düşen 12 yaşındaki Kerem Aziz Y., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYANLAR İHBAR ETTİ
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Palandöken Sokak’ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kerem Aziz Y., iddiaya göre üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düştü. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ RÖGARDAN ÇIKARDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kanalizasyon rögarından çıkarılan Kerem Aziz Y., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun ayağında hafif sıyrıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. (DHA)