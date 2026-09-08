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Kaldırımda yürüyordu! Küçük çocuk üzeri paletle kapatılan rögara düştü

Bursa’da kaldırımda yürüyen 12 yaşındaki Kerem Aziz Y., iddiaya göre üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düştü. İtfaiye tarafından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaldırımda yürüyordu! Küçük çocuk üzeri paletle kapatılan rögara düştü
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Bursa’da kaldırımda yürüdüğü sırada üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düşen 12 yaşındaki Kerem Aziz Y., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaldırımda yürüyordu! Küçük çocuk üzeri paletle kapatılan rögara düştü - Resim : 1

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YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYANLAR İHBAR ETTİ

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Palandöken Sokak’ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kerem Aziz Y., iddiaya göre üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düştü. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İTFAİYE EKİPLERİ RÖGARDAN ÇIKARDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kanalizasyon rögarından çıkarılan Kerem Aziz Y., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun ayağında hafif sıyrıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa İtfaiye
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