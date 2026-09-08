Rize’de banka önünde silahlı saldırı! Motosikletiyle ilerliyordu kurşunların hedefi oldu
Rize’nin Ardeşen ilçesinde Veysel Kalaycı, banka şubesi önünde karşılaştığı S.T. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Kalaycı hastanede ameliyata alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde Veysel Kalaycı (29), karşılaştığı S.T. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
BANKA ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI
Olay, saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan banka şubesi önünde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Veysel Kalaycı, henüz bilinmeyen nedenle S.T.’nin silahlı saldırısına uğradı.
Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kalaycı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU CİDDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kalaycı’nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan S.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)