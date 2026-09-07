Silahlı kavganın ortasında kaldı! Sokakta oynayan çocuk vuruldu

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Gülbağ Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların silahla ateş açması üzerine Erhan A. bacağından yaralandı. Yaralı, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken diğer şüpheli olay yerinden kaçtı.

SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUK VURULDU

Silahlı kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunlardan biri, sokakta oyun oynayan çocuğun bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bacağından yaralandığı belirlenen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun yaralandığı ve yoldan geçen bir kadının çocuğa yardım ederek sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği anlar yer aldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)