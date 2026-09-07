Köy girişinde kaza! İşçi servisi önce çarptı sonra devrildi! 14 kişi yaralandı
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis minibüsü devrildi. Kazada minibüsteki 9 kişi ile otomobildeki 5 kişi olmak üzere 14 kişi yaralandı.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kılıçlar köyü girişinde meydana geldi. A.K. (64) yönetimindeki işçi servis minibüsü, servis yolundan ana yola bağlandığı sırada İ.D. (46) idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi.
14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada servis minibüsünde bulunan 9 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından ekipler bölgede inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)