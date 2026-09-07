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Halk TV Türkiye Yangını fark edince panikledi! Kendini pencereden attı

Yangını fark edince panikledi! Kendini pencereden attı

Şişli’de 6 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın çıktı. Dumanları fark eden bir kişi 1’inci kattaki pencereden atlayarak ayağını kırdı. Dumandan etkilenen bir vatandaşla birlikte hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Şişli’de 6 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanları fark eden bir kişi, korkuyla 1’inci kattaki ofisinin penceresinden aşağı atladı. Yangında ayağı kırılan kişi ile dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yangını fark edince panikledi! Kendini pencereden attı - Resim : 1

DUMANLARI FARK EDİNCE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Yangın, saat 14.40 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak’ta meydana geldi. 6 katlı iş yerinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları fark eden bir kişi, panikle 1’inci kattaki ofisinin penceresinden yola atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, iş yerindeki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, pencereden atlaması sonucu ayağı kırılan kişinin yanı sıra dumandan etkilenen bir vatandaş da hastaneye kaldırıldı.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Şair Nigar Sokak araç trafiğine kapatıldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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