Bozuk ürün sattığı ortaya çıktı! Zabıta denetiminde yakalandı cezasız kalmadı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bozulmuş ürün sattığı belirlenen döner işletmesine yasal işlem uygulandı. Belediye ekipleri, işletmeyi 15 gün süreyle faaliyetten men etti.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren bir döner işletmesinde yapılan denetimde bozulmuş ürün satıldığı tespit edildi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdi.
İŞLETME 15 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
Denetim sırasında bozulmuş ürün satışı yaptığı belirlenen döner işletmesi hakkında yasal işlem başlatıldı. İş yeri, uygulanan yaptırım kapsamında 15 gün süreyle faaliyetten men edildi.
"TAVİZ YOK, YAPTIRIM VAR"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
Tahmazoğlu, "Taviz yok, yaptırım var. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde bozulmuş ürün satışı yaparak gıda zehirlenmesine sebebiyet veren bir döner işletmesini 15 gün süreyle kapattı. Halkımızın sağlığı için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)