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Halk TV Türkiye Bozuk ürün sattığı ortaya çıktı! Zabıta denetiminde yakalandı cezasız kalmadı

Bozuk ürün sattığı ortaya çıktı! Zabıta denetiminde yakalandı cezasız kalmadı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bozulmuş ürün sattığı belirlenen döner işletmesine yasal işlem uygulandı. Belediye ekipleri, işletmeyi 15 gün süreyle faaliyetten men etti.

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Bozuk ürün sattığı ortaya çıktı! Zabıta denetiminde yakalandı cezasız kalmadı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren bir döner işletmesinde yapılan denetimde bozulmuş ürün satıldığı tespit edildi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdi.

İŞLETME 15 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Denetim sırasında bozulmuş ürün satışı yaptığı belirlenen döner işletmesi hakkında yasal işlem başlatıldı. İş yeri, uygulanan yaptırım kapsamında 15 gün süreyle faaliyetten men edildi.

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Bozuk ürün sattığı ortaya çıktı! Zabıta denetiminde yakalandı cezasız kalmadı - Resim : 2

"TAVİZ YOK, YAPTIRIM VAR"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Tahmazoğlu, "Taviz yok, yaptırım var. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde bozulmuş ürün satışı yaparak gıda zehirlenmesine sebebiyet veren bir döner işletmesini 15 gün süreyle kapattı. Halkımızın sağlığı için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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