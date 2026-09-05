Bakan açıkladı: 100 bin denetim yapıldı, 186,5 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Bu kapsamda bir aylık süreçte toplam 100 bin 128 gıda denetimi yapıldığı açıklandı.

186,5 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda mevzuata ve hijyen kurallarına uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde yalnızca para cezasıyla yetinilmediği, koşulları ihlal eden 49 işletme hakkında ise adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

"DENETİMLERE DEVAM EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden denetim sonuçlarını değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 186,5 milyon TL idari para cezası uygularken, 49 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken; vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."