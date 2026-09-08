Tatlıcıda mide bulandıran hırsızlık: Sadaka kutusunu poşetine koyup kaçtı kameradan kaçamadı

Esenler'de alışveriş yapma bahanesiyle bir tatlıcı dükkanına giren şüpheli, çalışan sipariş hazırlarken sadaka kutusunu poşetine koydu. Para çekme bahanesiyle dükkandan ayrılan şüphelinin tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenler’de bir şüphelinin alışveriş bahanesiyle girdiği tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Atışalanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre tatlıcıya giren şüpheli, dükkanda tatlı siparişi verdi. Çalışanın siparişi hazırladığı sırada ise sadaka kutusunu elindeki poşete koydu.

"PARA ÇEKMEYE GİDİYORUM" DİYEREK AYRILDI

Siparişi hazırlanan şüpheli, para çekmek bahanesiyle dükkandan çıktı. Sadaka kutusunun çalındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin aynı gün içerisinde başka bir dükkandan da hırsızlık yaptığı iddia edildi. (DHA)