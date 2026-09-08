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Halk TV Türkiye Tatlıcıda mide bulandıran hırsızlık: Sadaka kutusunu poşetine koyup kaçtı kameradan kaçamadı

Tatlıcıda mide bulandıran hırsızlık: Sadaka kutusunu poşetine koyup kaçtı kameradan kaçamadı

Esenler’de tatlıcıya müşteri gibi giren şüpheli, çalışan sipariş hazırlarken sadaka kutusunu poşetine koydu. Para çekme bahanesiyle dükkandan ayrılan şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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Esenler'de alışveriş yapma bahanesiyle bir tatlıcı dükkanına giren şüpheli, çalışan sipariş hazırlarken sadaka kutusunu poşetine koydu. Para çekme bahanesiyle dükkandan ayrılan şüphelinin tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Tatlıcıda mide bulandıran hırsızlık: Sadaka kutusunu poşetine koyup kaçtı kameradan kaçamadı - Resim : 2

Esenler’de bir şüphelinin alışveriş bahanesiyle girdiği tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Atışalanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre tatlıcıya giren şüpheli, dükkanda tatlı siparişi verdi. Çalışanın siparişi hazırladığı sırada ise sadaka kutusunu elindeki poşete koydu.

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Siparişi hazırlanan şüpheli, para çekmek bahanesiyle dükkandan çıktı. Sadaka kutusunun çalındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin aynı gün içerisinde başka bir dükkandan da hırsızlık yaptığı iddia edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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