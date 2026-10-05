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Halk TV Türkiye Yakalanmasalar hepsini bize yedireceklerdi: Kamyonetten tonlarca çıktı

Yakalanmasalar hepsini bize yedireceklerdi: Kamyonetten tonlarca çıktı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu kamyonette 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat ele geçirildi.

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Yakalanmasalar hepsini bize yedireceklerdi: Kamyonetten tonlarca çıktı
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Sakarya Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi.

KAMYONETTEN TONLARCA ÇIKTI

Kontrolde durdurulan kamyonetin kasasında 130 kilo dana ciğer, 63 kilo dana yürek, 65 kilo dana böbrek, 287 kilo dana başka eti, 497 kilo dana sakatat, 46 kilo pöç, 1 ton 480 kilo sakatat ürünü ve 241 kilo dana fileto et olmak üzere toplam 2 ton 809 kilo menşei belirsiz ürün bulunduğu tespit edildi.

El konulmasaydı bu ürünlerin hangi işletmelerde satışa sunulacağı veya kimlere satılacağı ise meçhul.

Yakalanmasalar hepsini bize yedireceklerdi: Kamyonetten tonlarca çıktı - Resim : 1

Satışa hazır halde bekletiliyormuş: Hem böceklenmiş hem tarihi geçmiş! Hepsine el konulduSatışa hazır halde bekletiliyormuş: Hem böceklenmiş hem tarihi geçmiş! Hepsine el konuldu

132 BİN 108 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ele geçirilen ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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