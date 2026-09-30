Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Satışa hazır halde bekletiliyormuş: Hem böceklenmiş hem tarihi geçmiş! Hepsine el konuldu

Satışa hazır halde bekletiliyormuş: Hem böceklenmiş hem tarihi geçmiş! Hepsine el konuldu

Bartın'da bir iş yerinde satışa hazır halde bulunan 7,5 ton böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş un imha edildi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Satışa hazır halde bekletiliyormuş: Hem böceklenmiş hem tarihi geçmiş! Hepsine el konuldu

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların sağlığını korumak ve gıda ürünlerinin satış koşullarını denetlemek amacıyla işletmelere yönelik kontrol gerçekleştirdi.

BÖCEKLENMİŞ VE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ UNLAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, iş yerinde satışa hazır halde bulunan unların böceklenmiş olduğu ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin de geçtiği belirlendi. İnsan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilen ürünlerle ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Satışa hazır halde bekletiliyormuş: Hem böceklenmiş hem tarihi geçmiş! Hepsine el konuldu - Resim : 1

Tarihi geçmiş ürün satan iş yeri mühürlendi: Etiket hilesi ortaya çıktıTarihi geçmiş ürün satan iş yeri mühürlendi: Etiket hilesi ortaya çıktı

TONLARCA UN İMHA EDİLDİ

İnsan sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen yaklaşık 7,5 ton un ekiplerce imha edildi. Denetim sonucunda iş yerinde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle işletme sahibine idari yaptırım uygulanırken, iş yeri mühürlenerek faaliyeti durduruldu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bartın Gıda Güvenliği
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro