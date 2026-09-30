Satışa hazır halde bekletiliyormuş: Hem böceklenmiş hem tarihi geçmiş! Hepsine el konuldu
Bartın'da bir iş yerinde satışa hazır halde bulunan 7,5 ton böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş un imha edildi.
Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların sağlığını korumak ve gıda ürünlerinin satış koşullarını denetlemek amacıyla işletmelere yönelik kontrol gerçekleştirdi.
BÖCEKLENMİŞ VE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ UNLAR TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, iş yerinde satışa hazır halde bulunan unların böceklenmiş olduğu ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin de geçtiği belirlendi. İnsan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilen ürünlerle ilgili gerekli işlemler başlatıldı.
TONLARCA UN İMHA EDİLDİ
İnsan sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen yaklaşık 7,5 ton un ekiplerce imha edildi. Denetim sonucunda iş yerinde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle işletme sahibine idari yaptırım uygulanırken, iş yeri mühürlenerek faaliyeti durduruldu. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi